Viele fleißig Hände sammelten am 14.09.2024 am Limburger Lahnufer rund zehn Säcke voll Müll: Einwegverpackungen, Papiertücher, Zigarettenkippen, aber auch Reifen, Betonstücke und Plastiknetze waren dabei. Nach Ende der Aktion holte der Limburger Bauhof den Müll an den vereinbarten Stellen ab. Herzlichen Dank an alle, die bei der Aktion mitgewirkt haben. Nur ein saubere Lahn ist schön. Gesponsert wird das jährliche Fluss-Cleanup von der Postcode-Lotterie, die Müllsäcke, Greifer und Handschuhe zur Verfügung stellt.

Pressekontakt und Organisation:

Diana Jordan

Im Niederdorf 10

65599 Dornburg