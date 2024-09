Der Ausbau der Südallee kommt gut voran und die Bauarbeiten im Abschnitt zwischen Friedrich-Ebert-Ring und Rizzastraße sind fast abgeschlossen. Die Verkehrswege sind bereits deutlich erkennbar, die Oberflächen soweit hergerichtet.

Die Installation einer vorübergehenden Beschilderung sowie das Aufbringen von Markierungen sind bereits erfolgt, sodass die Verkehrsfreigabe in diesem Abschnitt erteilt werden konnte. Zu einem späteren Zeitpunkt folgen noch Ausstattungselemente wie Beleuchtungsmasten, Fahrradbügel, Bänke, Papierkörbe und vor allem die Bäume mit Unterpflanzung.

Allerdings handelt es sich zunächst noch um einen Übergangszustand, der auch nur temporär beschildert wurde. Erst mit dem weiteren Baufortschritt wird die endgültige Beschilderung und Markierung erfolgen.

Wichtig: Bereits in der Übergangsphase gelten die Regeln einer Fahrradstraße im Einrichtungsverkehr, d.h. auf den Radverkehr ist in besonderem Maße Rücksicht zu nehmen, Radfahrende dürfen nebeneinander fahren und die Höchstgeschwindigkeit beträgt 30 km/h. Die Zufahrt mit Kraftfahrzeugen ist aufgrund der örtlichen Zusatzbeschilderung nur Anliegern gestattet und das Parken ist nur auf den durch Beschilderung zugelassenen Flächen erlaubt. Da die Südallee auch zukünftig als Einbahnstraße genutzt wird, sind die Fahrtrichtungen zu beachten: in Richtung Friedrich-Ebert-Ring wird auf der östlichen Seite gefahren, in Richtung St. Josef Kirche auf der Westseite der Südallee.

Gleichzeitig wurde ein neues Radverkehrsangebot auf dem Friedrich-Ebert-Ring geschaffen. Radfahrende können nun bereits ab dem Übergang über den Friedrich-Ebert-Ring auf einem Radfahrstreifen sicher und zügig in Richtung Mainzer Straße/ Mainzer Tor/ Pfaffendorfer Brücke weiterfahren.

Der Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen sowie die ausführende Baufirma appellieren an alle Verkehrsteilnehmende, die Beschilderungen und Hinweise vor Ort zu beachten und aufeinander Rücksicht zu nehmen, damit ein reibungsloser Bauablauf gewährleistet ist und alle sicher an ihr Ziel kommen.

koblenzer-stadtgruen-friedhoef e.de) . Bei Fragen wendet man sich bitte an Alle Informationen zum Förderprojekt Südallee finden sich unter Förderprojekt Südallee – Grünflächenwesen (koblenzer-stadtgruen-friedhoefe.de). Bei Fragen wendet man sich bitte an gruenundfriedhof@stadt.koblenz.de oder telefonisch an 0261 129-4202.

Fotos (Stadt Koblenz / Ralph Emmerich):

Foto 1: Südallee im für den Verkehr freigegebenen Abschnitt vor dem Max-von-Laue-Gymnasium zwischen Rizzastraße und Friedrich-Ebert-Ring