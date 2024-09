Die Stadt Koblenz trauert um ihren Ehrenbürger und ehemaligen Oberbürgermeister Eberhard Schulte-Wissermann. Er ist in der Nacht zum 14. September im Alter von 81 Jahren verstorben. Schu-Wi, wie ihn viele Koblenzerinnen und Koblenzer genannt haben, war seiner Heimatstadt über viele Jahrzehnte in politischen Ämtern verbunden. Von 1974 bis 1994 war der promovierte Rechtsanwalt mit eigener Kanzlei in der Rhein-Mosel-Stadt, Mitglied des Stadtrates und wurde 1994 zum Oberbürgermeister der Stadt Koblenz gewählt – dies in der ersten Direktwahl durch die Bürgerinnen und Bürger überhaupt. Dieses Amt behielt er bis zum April 2010 inne. Im September 2019 beschloss der Stadtrat, Schulte-Wissermann für seine Verdienste um die Stadt Koblenz die Auszeichnung des Ehrenbürgers zu verleihen. Oberbürgermeister David Langner überreichte ihm seinerzeit den Ehrenbürgerbrief im Rahmen einer Feier im Kurfürstlichen Schloss.

Schu-Wi, geboren 1942, hat seiner Heimatstadt Koblenz mit großem Engagement gedient und so steht in seinem Ehrenbürgerbrief wörtlich: „Er tat dies mit unermüdlichem Fleiß, mit einer außerordentlichen Verlässlichkeit, großer Sorgfalt und dem unbedingten Willen, die Stadt positiv zu entwickeln. Sich selbst stellte er dabei stets hinter das Wohl aller Koblenzerinnen und Koblenzer“.

Eberhard Schulte-Wissermann galt als Visionär und Praktiker, der große Projekte mit viel Elan vorangebracht hat. Er hat in der Verwaltung die Modernisierung vorangetrieben, etwa durch den Ausbau der IT-Technik an den Arbeitsplätzen oder mit der Gründung von Eigenbetrieben. In seine Amtszeit fielen große Bauprojekte, wie der Hochwasserschutz in Ehrenbreitstein, der damals neue Bahnhofplatz, der Neubau von Volkshochschule und Musikschule sowie die Neugestaltung des Zentralplatzes. Mit seinem Namen ist aber auch die Bewerbung um die Bundesgartenschau verbunden, die 2011 eine große Erfolgsgeschichte mit 3,5 Millionen begeisterten Gästen wurde.

„Wir sind sehr traurig über den Tod von Eberhard Schulte-Wissermann. Er hat für Koblenz Großes geleistet und zu Recht die Ehrenbürgerwürde unserer Stadt erhalten. Seine bürgernahe Art brachte ihm große Anerkennung quer durch die Bevölkerung. Der Mensch stand für ihn immer im Vordergrund. Mich persönlich hat er von meinen Anfängen in der Politik begleitet. Die Stadt Koblenz wird ihm auch über seinen Tod hinweg immer dankbar sein für sein verlässliches, mit außerordentlichen integrativen Fähigkeiten gesegnetes und menschliches Wirken. Koblenz verliert eine der ganz großen Persönlichkeiten der Stadtgeschichte“ so Oberbürgermeister David Langner in einer ersten Reaktion auf den Tod von Eberhard Schulte-Wissermann.

Foto (Stadt Koblenz): Eberhard Schulte-Wissermann in seiner Zeit als Oberbürgermeister