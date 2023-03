Koblenz (ots) – Am Montag, den 06.03.2023 wurde der Polizei Koblenz um 13 Uhr ein Ladendieb in einem Lebensmittelgeschäft in der Hohenfelder Straße gemeldet. Vor Ort konnten die Einsatzkräfte den 32-jährigen Beschuldigten antreffen. Mitarbeiter hatten ihn dabei beobachtet, wie er vier Dosen eines alkoholischen

Getränks entwendete und konnten ihn im Kassenbereich stellen.

Als die Einsatzkräfte den Rucksack des 32-Jährigen durchsuchten, staunten sie nicht schlecht: Neben weiterem Diebesgut, das der Beschuldigte nach eigenen Angaben morgens ebenfalls aus dem Lebensmittelgeschäft entwendete, fanden sie auch Cannabis und Amphetamin auf. Gegen den Beschuldigten wurden Strafanzeigen wegen Ladendiebstahls und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz erfasst.