Mit großem Erfolg fand im vergangenen Jahr der große Hofflohmarkt im Dichterviertel in Mendig zum ersten Mal statt. Mit großer Beteiligung, zahlreichen Besuchern und einem beachtlichen Spendenergebnis waren alle mit der ersten Veranstaltung sehr zufrieden und so freuen sich die Organisatoren das Erfolgskonzept am Sonntag den 26.03.2023 im Rahmen des Frühlingserwachens fortzusetzen.

Warum also nicht auch den Frühling ins Haus lassen und mal richtig ausmisten und umdekorieren? Damit alle antiken Kostbarkeiten und all die schönen aber nicht mehr getragenen Designerstücke ein neues Zuhause finden, kann jedermann sich am Hofflohmarkt im Dichterviertel am 26.03.2023 von 10:00-16:00 Uhr mit einem Stand beteiligen. Frei nach dem Motto: Alle Hausbewohner*innen verkaufen im eigenen Hof oder Garten und das ganze Viertel macht mit!

ist jeder herzlich eingeladen mitzumachen. Falls keine Gelegenheit besteht, auf dem eigenen Gelände auszustellen, gibt es Platz auf der Wiese von Familie Weiler in der Schillerstraße. Der Flohmarkt ist kostenlos und wer mag, kann etwas in das Sparschwein auf der Flohmarktwiese spenden. Dies wird wieder einem guten Zweck zu Gute kommen. Anmeldung unter 1kuk1@gmx.de.