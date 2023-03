In Anlehnung an das in Hamburg bereits seit 16 Jahren stattfindende Cinefest, das mit jährlich wechselnden Schwerpunkten internationale Klassiker des deutschen Film-Erbes zeigt, freut sich die Stadt Koblenz, mit diesem Veranstaltungsformat auch eine kulturelle Förderung der Filmszene leisten zu können.

Nach der Pandemiebedingten Verschiebung der eigentlich bereits für das Jahr 2020 geplanten Veranstaltung, wird das Kultur- und Schulverwaltungsamt der Stadt Koblenz gemeinsam mit den Kooperationspartnern Odeon-Apollo-Kinocenter und Bundesarchiv das Filmfestival nun 2023 verwirklichen.

„Wir freuen uns sehr das erste Cinefest Koblenz durchführen zu können und damit als gelungene Kooperation einen anspruchsvollen Beitrag zum Programmkino und damit künftig erweiterten Kulturangebot in unserer Stadt zu leisten können“, so Margit Theis-Scholz, Dezernentin für Bildung und Kultur.

„Als nationales Filmarchiv beteiligt sich das Bundesarchiv maßgeblich an der Sicherung des deutschen Filmerbes. Die Durchführung des Cinefests in Koblenz ist eine sehr schöne Gelegenheit, das hiesige Publikum sorgsam ausgewählte Meisterstücke rund um das Thema ‚Exil‘ entdecken zu lassen.“, sagt Michael Hollmann, Präsident des Bundesarchivs.

Mit dem Ziel, bekannte sowie bereits vergessene oder verloren geglaubte Filmschätze wieder mehr ins Bewusstsein zu rücken, werden vom 23. bis zum 26. März 2023 sieben unterschiedliche Filmklassiker des 20. Jahrhunderts aus dem deutschsprachigen Raum präsentiert.

Alle Filme der geplanten Veranstaltungsreihe waren bereits Teil des Hamburger Cinefest-Programms mit dem Motto “Gebrochene Sprache. Filmautoren und Schriftsteller des Exils”.

Eröffnet wird das Cinefest am Donnerstag, 23. März 2023 von der Dezernentin für Bildung und Kultur, PD Dr. Margit Theis-Scholz, gemeinsam mit dem Präsidenten des Bundesarchivs, Prof. Dr. Michael Hollmann. Die Leiterin der Abteilung Filmarchiv im Bundesarchiv, Petra Rauschenbach, wird die thematische Einführung übernehmen.

Christian Klein, Geschäftsführer des Odeon-Apollo-Kinocenters, zeigt sich nostalgisch: „Als das älteste Filmtheater in Koblenz freuen wir uns sehr, dass diese kostbaren Filmperlen, die zum filmkulturellen Erbe gehören, auf unseren Leinwänden laufen werden. Das erste Koblenzer Cinefest wird in unserem Kinosaal ‚Odeon‘ eröffnet, den unsere Familie seit den 1920ern zunächst als Tanzcafé und Kabarett betrieb, bevor dort vor über 70 Jahren unsere Kinogeschichte begann.“