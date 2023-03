Ellen Kirst und Tanja Geissler zu Gast im JUKZ

Lahnstein. Am Sonntag, 26. März lesen im Lahnsteiner Jugendkulturzentrum (JUKZ) die beiden Autorinnen Ellen Kirst und Tanja Geissler aus ihren Romanen „Falkensommer“ und „Rucksack Girl“.

Inspiriert bei Ausflügen entlang der Burgen am Rhein entstand Ellen Kirsts Mittelrhein-Roman „Falkensommer“ und entführt seine Leserschaft in die Welt der Abenteuer und der Magie. Welches Geheimnis verbirgt sich auf der Burg Maus hoch über dem Rhein? Die 15-jährige Jenny folgt der Spur eines Falken auf das alte Gemäuer und lernt dort den 18-jährigen Miro kennen. Sie fühlt sich zu ihm hingezogen, doch er ist Gefangener einer dunklen Macht. Trotz seiner Warnungen nimmt sie den Kampf gegen das Böse auf, um ihn zu befreien und begibt sich dabei selbst in höchste Gefahr.

Die Autorin wurde 1979 in Koblenz geboren und war schon als Kind begeistert von den Sagen und Legenden ihrer Region. Seit dem Abschluss ihres Studiums der Germanistik und Geschichte an der Universität Koblenz arbeitet Ellen Kirst als Lehrerin an einer Realschule Plus in ihrer Heimatstadt und lebt mit ihrer Familie im Westerwald.

Tanja Geisslers Jugendbuch „Rucksack Girl“ erzählt von einem typischen Teenie-Mädchen, das verletzlich, stark, unabhängig und cool zugleich ihrem Hobby, dem Verreisen, nachgeht. Auf ihren Reisen erlebt sie bezaubernde Orte, unbekannte Kulturen und einzigartige Menschen.

Tanja Geisslers Inspiration zu diesem Buch und überhaupt zum Schreiben entstand durch einer ihrer Reisen nach Afrika. Die Lehrerin für Kunst, Deutsch und Englisch unterrichtet an einer privaten Realschule irgendwo zwischen Rhein und Mosel.

Die Veranstaltung beginnt um 15.00 Uhr, Einlass ist ab 14.00 Uhr. Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen über das JUKZ Lahnstein, Wilhelmstraße 53, unter 02621 914-602 und jukz@lahnstein.de.