Dezember im Theater Lahnstein

Lahnstein. Beim zweiten Lahn-Talk im Theater Lahnstein ist am Samstag, 13. Dezember um 18.00 Uhr Professor Jürgen Hardeck zu Gast, der seit Mai 2021 Kulturstaatssekretär im Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration Rheinland-Pfalz ist. Als Verantwortlicher für die kulturellen Belange des Landes bringt Hardeck umfassende Expertise und langjährige Erfahrung aus Kulturpolitik und -förderung mit.

Im Rahmen des moderierten Gesprächs sollen aktuelle kulturpolitische Entwicklungen, Herausforderungen der Kulturszene und Perspektiven für die Zukunft beleuchtet werden.

Der Eintritt beträgt 10,00 Euro und beinhaltet einen Begrüßungssekt. Karten können online unter www.theaterlahnstein.de sowie an allen VVK-Stellen von Ticket Regional erworben werden.

Bildunterzeilen:

Professor Jürgen Hardeck (Foto: Arek Glebocki)