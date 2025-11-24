Berufliche Weiterbildung und Fachkräftesicherung im Fokus

Koblenz. Die CDU Koblenz setzt ihre Gesprächsreihe „CDU im Dialog“ fort und lädt am Montag, den 8. Dezember 2025, von 17:00 bis 18:00 Uhr zu einem Austausch mit Dr. Sabine Dyas, Geschäftsführerin der IHK-Akademie Koblenz, ein. Die Veranstaltung findet in den Räumlichkeiten der Akademie am Josef-Görres-Platz 19 statt. Moderiert wird das Gespräch von Sandra Gratzfeld, mit dabei ist außerdem Philip Rünz, Landtagskandidat der CDU für die linke Rheinseite.

Im Mittelpunkt des einstündigen Formats stehen Themen rund um berufliche Weiterbildung, Fachkräftesicherung und die Bedeutung lebenslangen Lernens für die Zukunft der Region. Die IHK-Akademie Koblenz gilt seit Jahrzehnten als wichtiger Partner der Wirtschaft, wenn es um praxisorientierte Qualifizierung und Weiterbildung geht.

„Die Herausforderungen des Arbeitsmarktes lassen sich nur gemeinsam mit den Betrieben, Bildungsträgern und der Politik meistern“, betont Sandra Gratzfeld. „Genau deshalb führen wir diesen Dialog – um die Perspektiven der Wirtschaft und die Erfahrungen aus der Praxis zusammenzubringen.“

Philip Rünz ergänzt: „Mir ist wichtig, dass wir junge Menschen frühzeitig auf die Chancen beruflicher Bildung aufmerksam machen und zugleich Weiterbildung auch im späteren Berufsleben attraktiv gestalten. Das ist ein entscheidender Schlüssel, um die Fachkräfte von morgen zu sichern.“

Aus organisatorischen Gründen wird um Anmeldung gebeten unter info@cdu-koblenz.de oder telefonisch unter 0261 / 37098. Spontane Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind herzlich willkommen.