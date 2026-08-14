Ein Abend voller Gewürze mit Florian Schauren

Lahnstein. Düfte, Aromen und spannende Geschichten aus der Welt der Gewürze erwarten die Besucherinnen und Besucher am Dienstag, 18. November um 19 Uhr in der Stadtbücherei Lahnstein. Unter dem Titel „Ein Abend voller Gewürze – mit Aromen durch die Welt“ nimmt Florian Schauren die Gäste mit auf eine genussvolle Reise durch die Küchen des Orients und des Kaukasus.

Der Gastronomische Leiter des Kloster Arenberg und Kochbuchautor entführt die Teilnehmer in die kulinarischen Traditionen der Türkei, Georgiens, des Kaukasus, Aserbaidschans und des Iran. Anhand eindrucksvoller Bilder aus seinem Buch „Safran, Sumach, Paprika“ berichtet er von seinen Reisen und den besonderen Gewürzen, Aromen und Kochkulturen der verschiedenen Regionen.

Der Abend verbindet einen abwechslungsreichen Kochvortrag mit praktischen Erlebnissen. Florian Schauren vermittelt Wissenswertes über die Herkunft, Wirkung und Verwendung exotischer Gewürze sowie traditionelle Zubereitungsmethoden und gibt zahlreiche Tipps für die heimische Küche.

Dabei bleibt es nicht bei der Theorie: In einem interaktiven Kochworkshop können die Gäste selbst aktiv werden und gemeinsam typische Gerichte zubereiten.

Selbstgemachte Snacks und passende Getränke laden dazu ein, die Vielfalt der orientalischen und kaukasischen Küche mit allen Sinnen zu erleben und den Abend in gemütlicher Atmosphäre zu genießen.

Die Teilnahme kostet 10,00 Euro. Eintrittskarten sind im Vorverkauf in der Stadtbücherei Lahnstein erhältlich.

Mit dieser besonderen Veranstaltung lädt die Stadtbücherei Lahnstein dazu ein, neue Geschmackswelten kennenzulernen, selbst kreativ zu werden und viele Inspirationen sowie praktische Ideen für die eigene Küche mit nach Hause zu nehmen.

Bildunterzeilen:

Bild 1: Der Gastronomische Leiter des Kloster Arenberg und Kochbuchautor Florian Schauren nimmt seine Gäste mit auf eine genussvolle Reise durch die Küchen des Orients und des Kaukasus.