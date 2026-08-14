Drei Führungen verbinden Natur, Stadtgeschichte und Hochwasserschutz

Der Sommer neigt sich langsam dem Ende zu – ein guter Zeitpunkt, um noch einmal draußen auf Entdeckungstour zu gehen. Am Sonntag, 30. August, lädt die Tourist-Information Neuwied gleich zu drei öffentlichen Führungen ein. Zwischen den Gärten der Abtei Rommersdorf, dem Neuwieder Deich und den Spuren jüdischen Lebens können Interessierte ganz unterschiedliche Kapitel der Deichstadt kennenlernen.

Den Auftakt macht um 10 Uhr die botanische Führung durch die Gärten der Abtei Rommersdorf. Die ehemalige Klosteranlage beeindruckt mit einer vielfältigen Gartenlandschaft, die sich an englischen und französischen Gartenanlagen orientiert. Ein Botanik-Experte führt die Teilnehmenden durch die Anlage und gibt spannende Einblicke in die Pflanzenwelt der historischen Gärten. Treffpunkt ist im Innenhof der Abtei. Die Teilnahme kostet 10 Euro pro Person, die Führung startet ab einer Mindestteilnehmerzahl von 15 Personen.

Am Nachmittag rückt Neuwieds bekanntestes Bauwerk in den Mittelpunkt. Um 14 Uhr startet am Deichinformationszentrum die Deichführung. Die Teilnehmenden erfahren Wissenswertes über die Geschichte der Hochwasser in Neuwied und die Funktionsweise des Hochwasserschutzsystems. Neben einem Besuch im Deichinformationszentrum steht auch ein Spaziergang über die Deichmauer auf dem Programm.

Eine Stunde später beginnt vor dem Neuwieder Schloss die Führung „Auf den Spuren jüdischen Lebens“. Von dort führt der rund anderthalbstündige Rundgang zu verschiedenen Orten, die von der Geschichte der jüdischen Gemeinde in Neuwied erzählen. Dazu gehören das Mahnmal der ehemaligen Synagoge und einige der mehr als 300 Stolpersteine im Stadtgebiet. Über die Marktkirche führt der Weg schließlich ins Herrnhuter Viertel, wo während der Zeit des Nationalsozialismus jüdische Mitbürger versteckt und in Sicherheit gebracht wurden.

Für die Deichführung und die Führung „Auf den Spuren jüdischen Lebens“ kostet die Teilnahme 6 Euro für Erwachsene und 4 Euro für Kinder von 6 bis 14 Jahren. Kinder unter 6 Jahren nehmen kostenlos teil. Die Zahl der Plätze ist jeweils auf 25 Personen begrenzt. Für alle drei Angebote ist eine Anmeldung bis spätestens zwei Tage vor dem Termin telefonisch unter 02631 802 5555, per E-Mail an tourist-information@stadt-neuwied.de oder vor Ort in der Tourist-Information Neuwied, Marktstraße 59, erforderlich. Weitere Informationen gibt es online unter www.neuwied.de/fuehrungen.