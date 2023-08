Leistungsstarke Möglichkeit zur bürgernahen Information – Zusammenarbeit mit Energieagentur Rheinland-Pfalz

Kreis Neuwied. Der Kreis Neuwied hat den Zuschlag für eines der begehrten digitalen Klimaschutzportale erhalten, um die Energiewende in der Region weiter voranzutreiben. „Das Klimaschutzportal, entwickelt in Zusammenarbeit mit der Energieagentur Rheinland-Pfalz und der damaligen Universität Koblenz-Landau, ermöglicht eine umfassende und transparente Kommunikation sowie eine aktive Einbindung der Bürgerinnen und Bürger in den kommunalen Klimaschutz,“ unterstreicht Landrat Achim Hallerbach.

Mit dem Klimaschutzportal erhalten die Verantwortlichen im Kreis Neuwied ein leistungsstarkes Werkzeug, um die Kommunikation, Umsetzung der kommunalen Klimaschutzkonzepte und Aktivitäten effektiv zu präsentieren. „Durch gezielte Onlineangebote werden zahlreiche Bürgerinnen und Bürger über Initiativen informiert und zur aktiven Teilnahme motiviert. Dies stärkt nicht nur die Akzeptanz der Klimaschutzmaßnahmen, sondern zeigt auch die Effekte des gemeinsamen Handelns“ betont Kreis-Klimaschutzmanagerin Janine Sieben.

Das Klimaschutzportal ist modular aufgebaut und einfach zu bedienen. Zu den vielfältigen Inhalten gehören unter anderem CO2-Bilanzen der Kommunen, Potenzialanalysen, Klimaschutz-Maßnahmensteckbriefe sowie eine Projekt- und Ideenbörse. Zudem bietet das Portal ein Kalender- und Abstimmungstool, um Bürger aktiv in den Klimaschutzprozess einzubeziehen.

Landrat Achim Hallerbach äußerte sich begeistert über die Möglichkeit, mit dem Webportal eine transparente und bürgernahe Klimaschutzarbeit im Kreis Neuwied zu betreiben. „Das ist eine großartige Chance für den Kreis Neuwied, gemeinsam mit den Verbandsgemeinden, der Stadt und den Bürgern den nachhaltigen Wandel unserer Region voranzutreiben”, betonte er.

Sabine Schneider, Regionalmanagerin der Energieagentur Rheinland-Pfalz, gratulierte dem Kreis Neuwied zur Bewilligung des Klimaschutzportals: „Wir freuen uns, den Kreis Neuwied bei seinem Engagement für den Klimaschutz unterstützen zu können.”

Klimaschutzmanagerin Janine Sieben hatte sich lange für die Zuteilung des Klimaschutzportals eingesetzt. „Durch die Nutzung dieses innovativen Kommunikationsinstruments werden die Bürger aktiv in den Transformationsprozess eingebunden und können einen wertvollen Beitrag zur gemeinsamen Gestaltung einer klimafreundlichen Zukunft leisten”, sagt sie.

Das Klimaschutzportal des Kreises Neuwied wird voraussichtlich ab 2024 online gehen. Weitere Informationen und Updates werden auf der Website des Kreises unter dem Thema Energie-Klima-Umwelt, sowie auf dem Klimaschutzportal selbst verfügbar sein.

……………….

Hintergrund: Die Energieagentur Rheinland-Pfalz ist eine landesweit tätige Einrichtung, die Kommunen, Unternehmen und Bürger bei der Umsetzung von Energie- und Klimaschutzmaßnahmen unterstützt. In Zusammenarbeit mit verschiedenen Partnern hat die Energieagentur das Konzept der Klimaschutzportale entwickelt, um die Kommunikation und Bürgerbeteiligung im Klimaschutz zu stärken.