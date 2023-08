Lesegenuss 2.0

Lahnstein. Die Stadtbücherei Lahnstein hat nicht nur ein breites Angebot an klassischen Büchern, sie bietet auch eine große Auswahl an eBooks für Kinder und Erwachsene an.

Die digitale Bibliothek der Stadt Lahnstein ist über den Link www.onleihe.de/ibux-stadtbuecherei-lahnstein erreichbar und ermöglicht den Zugang zu einer vielfältigen Sammlung von eBooks. Alternativ sind die eBooks auch im Online-Katalog OPEN der Stadtbücherei zu finden. Das Angebot eröffnet eine Welt voller Literatur, die auf verschiedene Arten genossen werden kann.

Leserinnen und Leser haben die Freiheit, die eBooks entweder herunterzuladen oder direkt „in the Cloud“ online zu lesen. Diese Flexibilität ermöglicht es, die Lektüre auf PCs, eReadern, Tablets und anderen mobilen Geräten mit den Betriebssystemen Android und iOS zu genießen. Hierfür ist lediglich eine entsprechende Lesesoftware wie die Onleihe-App erforderlich.

Die digitale Bibliothek steht den Nutzern 24 Stunden am Tag und 365 Tage im Jahr zur Verfügung, sofern sie sich für das Angebot registriert haben. Das Einloggen erfolgt bequem über die Ausweisnummer der Stadtbücherei und das Passwort.

Die Ausleihfrist für ein eBook beträgt 21 Tage. Die verfügbaren eBook-Dateiformate sind PDF und ePUB. Pro Person können bis zu vier eBooks gleichzeitig ausgeliehen werden, und es besteht die Möglichkeit, bis zu fünf Vormerkungen für gewünschte Titel anzulegen. Über die Vormerkfunktion werden Nutzer benachrichtigt, sobald ein vorbestellter Titel verfügbar ist. Die vorreservierten eBooks stehen dann 24 Stunden zur Abholung bereit.

Ein besonderer Vorteil der eBook-Ausleihe ist die stressfreie Rückgabe. Nach Ablauf der Ausleihfrist verfällt automatisch die Berechtigung zur Nutzung des eBooks. Es gibt keine Mahngebühren oder Mahnungen. Die Leserinnen und Leser können sich somit voll und ganz auf das Lesevergnügen konzentrieren.

Für Interessierte, die gerne vor dem Kauf eines eBook-Readers die Funktionen testen möchten, stellt die Stadtbücherei Lahnstein eBook-Reader der Marke Tolino Vision zur Ausleihe bereit. So können Handhabung und Vorzüge dieser Geräte in Ruhe zu Hause ausprobiert werden. Die Geräte sind katalogisiert und können über den Ausleihkatalog der Bibliothek gefunden und reserviert werden. Die Ausleihfrist beträgt ebenfalls 21 Tage und richtet sich an Personen ab 18 Jahren. Jedes Gerät ist mit einer Schutzhülle versehen und wird in einer Medienbox gemeinsam mit einer kleinen Anleitung und einem USB-Kabel verliehen. Auf allen Geräten sind einige Klassiker der Weltliteratur vorinstalliert. Zusätzlich kann man sich Titel aus dem eBook-Angebot der Bücherei leihen und auf den Reader aufspielen.

Und wer doch lieber in den Bücherregalen stöbert, kann das in der Bücherei auch während der kompletten Sommerferien zu den gewohnten Öffnungszeiten tun. Montag & Freitag: 14.00 bis 18.00 Uhr, Dienstag & Donnerstag: 10.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 18.00 Uhr.

Bildunterzeilen:

Die Stadtbücherei hält ein breites Angebot an eBooks für Kinder und Erwachsene bereit. (Foto: Eva Dreiser / Stadtverwaltung Lahnstein)