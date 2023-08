Junge Forscher aus dem Montessori-Kinderhaus entdeckten heimische Kräuter

Es war ein lehrreicher Tag in der Natur für die Schützlinge aus dem Montessori-Kinderhaus auf der Karthause. In der Einrichtung des Caritasverbandes Koblenz werden 30 Kinder mit und ohne Beeinträchtigung im Sinne Maria Montessoris betreut und gefördert. Gemeinsam mit der Kräuterexpertin Diana Kaiser machten sich die Kinder auf den Weg in den nahegelegenen Stadtwald. „Durch einen persönlichen Kontakt zum Förderverein lernte ich das Kinderhaus kennen und war begeistert von der ganzheitlichen Förderung“, berichtet Diana Kaiser. „Mein Ziel ist es, große und kleine Menschen zu inspirieren, die Natur und ihre Kräuter mit allen Sinnen zu erleben.“ Die Kinder spitzten die Ohren, öffneten die Augen und hörten der Kräuterfee gebannt zu, die heimische Kräuter vorstellteh

Kinder fühlten und erlebten Pflanzenwelt ganz neu

Mit neuen Eindrücken und Erlebnissen im Gepäck erkundeten die jungen Forscher anschließend das Außengelände am Kinderhaus. Der Steingarten, die Kräuterspirale und die Bäume hatten einiges zu bieten. Besonders spannend war der Einsatz eines „Bamboo-Gerätes“, dass die Pflanzen mithilfe von angelegten Sensoren „singen“ lässt. „Das Gerät misst die Spannung an Wurzel und Blatt und übersetzt diese in musikalische Harmonien“, erklärt Diana Kaiser. „Wir können hören, wie die Pflanzen mit uns interagieren. Es ist faszinierend, nicht nur für kleine Entdecker.“ Zum Abschluss lernten die Kinder interessante Dinge über unsere Nahrungskette im Kontext heimischer Kräuter, bevor der Gast sehr zur Freude aller Beteiligten einen Spendenscheck über 200 Euro an den Förderverein überreichte.

Regionale Kräuter frisch auf den Tisch

Im Montessori-Kinderhaus wird täglich frisch gekocht. Das Küchenteam legt großen Wert auf Nachhaltigkeit und regionale Produkte. Mit Monika Lenz und Teresa Knopp gibt es in der Kita sogar zwei Genussbotschafterinnen. So verfeinern heimische Kräuter auch die Gerichte bei den gemeinsamen Mahlzeiten. Die Kinder freuen sich über die kulinarischen Leckerbissen, die sie dank der KräuterSeele Diana Kaiser hautnah entdecken konnten.

„Die Natur hat unendlich viel zu bieten“, sagt Caritas-Mitarbeiterin Martina Nickenig, Leiterin des Montessori-Kinderhauses. „Wir danken Frau Kaiser für diesen besonderen Tag. Was ein Kind selbst erleben kann, sogt für neue Erfahrungen und Erlebnisse und hinterlässt einen bleibenden Eindruck.“

Weitere Informationen:

Integratives Montessori-Kinderhaus,

Austinstraße 44, 56075 Koblenz,

Tel. 0261 14461, E-Mail: kita_montessori@caritas-koblenz.de

(Manuel Kaiser, KräuterSeele)

Strahlende Gesichter bei der Spendenübergabe an den Förderverein des Integrativen Montessori-Kinderhauses.