Oberbürgermeister Siefert gratuliert Praxis „Weichert & Kempkes“ zur Eröffnung in neuen Räumlichkeiten

Lahnstein. Inmitten der umweltbewussten Bewegung, die immer mehr Branchen durchdringt, hat die Zahnarztpraxis „Weichert & Kempkes“ mit ihrer neuen Heimat in der Westallee 8 in Lahnstein eine Vorreiterrolle übernommen. Bei der offiziellen Eröffnung in den neuen Räumlichkeiten am 12. August ließ sich auch Oberbürgermeister Lennart Siefert die beeindruckende Verbindung von Digitalisierung, Nachhaltigkeit und umweltfreundlicher Zahnmedizin näherbringen.

„Natürlich. Nachhaltig. Gesund.“ lautet die Philosophie der Praxis. „Wir setzen auf natürliche Rohstoffe, regionale Geschäftspartner und deren Produkte. Jede Idee, die Ressourcen und Emissionen einspart, greifen wir auf und werden Schritt für Schritt ein Stück nachhaltiger. So leisten wir unseren Beitrag für eine gesunde Zukunft unseres Planeten“, erläuterten die beiden Inhaber Benedikt Kempkes und Dr. Christian Weichert.

Durch die Digitalisierung wird bewusst auf den Einsatz von Papier verzichtet, Patientendaten und Dokumentationen werden elektronisch geführt.

In der Praxis werden zudem umweltfreundliche Verfahren wie das digitale Röntgen genutzt, das auf den Einsatz von Chemikalien verzichtet. Darüber hinaus setzt sie auf metallfreie Füllungen, um den Verzicht auf Amalgam zu gewährleisten.

Der Einsatz von Ökostrom und Ökogas unterstreicht das Engagement der Praxis für eine umweltfreundliche Energieversorgung. Stromsparende Beleuchtung und sparsame Wasserhähne tragen zur Energiereduzierung bei und demonstrieren die ernsthafte Verpflichtung zur Nachhaltigkeit. Darüber hinaus werden Recyclingprodukte wie Becher und Papier verwendet, um Abfall zu minimieren.

Auch an die eigenen Mitarbeiter wird gedacht, für die regionale Bio-Obstkisten, Fairtrade-Kaffee und Wasser in Glasflaschen kostenlos bereitgestellt werden. Diese Initiative spiegelt das ganzheitliche Verständnis von Gesundheit und Nachhaltigkeit wider.

„Die Einbindung von Natürlichkeit, Gesundheit und Nachhaltigkeit in jede Phase ihrer Praxisarbeit macht Sie zu einem Vorbild für grüne Initiativen. In einer Zeit, in der ökologische Verantwortung eine immer größere Rolle spielt, setzen Sie ein klares Beispiel dafür, wie eine medizinische Einrichtung ihre Verantwortung gegenüber der Umwelt und der Gesundheit ihrer Patienten in Einklang bringen kann“, zeigte sich OB Siefert begeistert.

Bildunterzeile:

Bild 1: Oberbürgermeister Lennart Siefert gratuliert Benedikt Kempkes (links) und Dr. Christian Weichert (rechts) zur Eröffnung in den neuen Räumlichkeiten.