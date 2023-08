Bendorf (ots) – In der Nacht vom 13.08.23 auf den 14.08.23 wurde in die Bäckerei Höfer eingebrochen. Der/Die Täter gelangten über die Haupteingangstür in das Innere des Gebäudes. Sie hebelten mit brachialer Gewalt mittels eines Hebelwerkzeuges die Tür auf. In den Innenräumen der Bäckerei wurden Räume, Schränke und Kassen durchwühlt, was ebenfalls erheblichen Lärm verursacht haben

dürfte.

Da auch der Eingangsbereich von mehreren Seiten gut einsehbar ist, können möglicherweise Zeugen sachdienliche Hinweise geben.

Diese erbittet die Polizei Bendorf über 02622/94020.