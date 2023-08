Schüler gestalten Trafostation

Kreis Neuwied. Die Wallstraße in Asbach wird immer bunter: Genauer gesagt die Transformatorenstation der Süwag-Netztochter Syna GmbH in der Nähe der Kirche. Der StreetArt-Künstler Jan-Malte Strijek gestaltete an zwei Tagen die bislang eher triste Trafostation gemeinsam mit Jugendlichen aus der Verbandsgemeinde (VG) Asbach. Die Syna hatte die Ferienfreizeitaktion gemeinsam mit der OJA-Jugendpflege in der Verbandsgemeinde Asbach organisiert. Zunächst führte Strijek die 13 Jungen und Mädchen im Alter von elf bis 14 Jahren in die Welt der Graffiti-Kunst ein und erklärte ihnen verschiedene Techniken. Dann entwickelten sie gemeinsam ein Gestaltungskonzept für die Trafostation: Ein Naturmotiv mit umherschwirrenden bunten Bienen sollte es sein.

Landrat Achim Hallerbach, der Erste Beigeordnete der Verbandsgemeinde Asbach Markus Harf sowie der Ortsbürgermeister Franz-Peter Dahl ließen es sich nicht nehmen, die kleinen Künstler zu besuchen. “Es freut mich sehr, dass die Süwag-Netztochter Syna auch durch solche Gemeinschaftsaktionen mit Jugendlichen und den Kommunen in der Region vor Ort sichtbar bleibt. Als Grundversorger und Konzessionsträger wird in die Gemeinden vieles zurückgegeben, und diese Aktion ist ein Beispiel von zahlreichen kleinen und großen Maßnahmen,” freut sich Landrat Achim Hallerbach.

Es gibt im Syna-Versorgungsgebiet schon einige bemalte Trafostationen, die gemeinsam mit Jan-Malte Strijek entstanden sind. Der Künstler dazu: „Die Syna und mich verbindet die Freude an der Arbeit mit Jugendlichen und das Engagement für unsere Region. Das Projekt passte daher einfach hervorragend.“

Bildunterschrift: Ganz legal sprayen: Zwölf Jugendliche aus der Verbandsgemeinde Asbach verschönerten mit Jan-Malte Strijek das Transformatorenhaus in der Wallstraße. Darüber freuten sich neben den Mitarbeitern der Syna, besonders Landrat Achim Hallerbach (6. v. l.), der Erste Beigeordnete der VG Asbach Markus Harf (5. v. l.) sowie der Ortsbürgermeister Franz-Peter Dahl (3. v. l.). Foto: Martin Boden (Kreisverwaltung Neuwied)

Hintergrundinformationen:

Eine Transformatorenstation wandelt elektrische Energie aus dem Mittelspannungsnetz in die Niederspannung des Ortsnetzes um. Das Arbeiten an der Außenfassade ist ungefährlich. Alleine im Frankfurter Stadtteil Höchst hat die Syna 30 sogenannte Ortsnetzstationen und es werden die kommenden Jahre durch die Energiewende einige dazu kommen.