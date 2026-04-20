Kunst-Workshop „Alte Meister“ stellt bei „Kunst im Karree“ aus

Kreativität und Kunst bereiten Freunde in jedem Alter. In Neuwied beweist das ein gelungenes Projekt: Der Kunst-Workshop „Alte Meister“, eine Kooperation des Seniorenbeirats der Stadt Neuwied mit dem Neuer Kunstverein Mittelrhein (NKVM), bringt seit vergangenem November kunstbegeisterte Seniorinnen und Senioren zusammen. Die Ergebnisse sind am ersten Maiwochenende bei „Kunst im Karree“ zu sehen.

Die Idee: Einmal im Monat treffen sich die Teilnehmenden, um gemeinsam mit dem Künstler und NKVM-Vorsitzenden Elmar Hermann künstlerisch zu arbeiten. Ort dieser kreativen Begegnungen ist die Neuwieder Volkshochschule – jedoch ganz bewusst ohne klassisches Kursprogramm. Stattdessen steht im Mittelpunkt, dass jede und jeder ein eigenes Thema findet und die dazu passende Technik entwickelt. Ein zentraler Bestandteil des Workshops ist der gemeinsame Austausch über die entstandenen Werke: Was machen die anderen? Wie entstehen bestimmte visuelle Effekte? Und was wollen die Kunstschaffenden ausdrücken? Diese Fragen treiben die Runde von zwölf aktiven Seniorinnen und Senioren im Alter zwischen 70 und 90 Jahren an. Gemeinsam schaffen sie Werke, die so noch nie gesehen wurden – wahre „alte Meister“ eben!

Die Ergebnisse ihres künstlerischen Schaffens präsentiert die Gruppe am Wochenende, 2. und 3. Mai, bei „Kunst im Karree“ in Neuwied. Zu sehen sind die Arbeiten in der Galerie „Kunst im Kiez“ in der Engerser Straße. Zahlreiche weitere Ausstellungsorte wie Höfe und Gärten laden an den beiden Tagen zum Entdecken regionaler Kunst und Kunsthandwerks ein.