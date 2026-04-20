Bäcker, Konditoren, Metzger, Speiseeishersteller und Bierbrauer aus Rheinland-Pfalz können sich ab dem 11. Mai bis 28. Juni 2026 wieder für den begehrten „Landesehrenpreis im Genusshandwerk“ bewerben. Mit dem Preis will das Wirtschaftsministerium mehr Wertschätzung für qualitativ hochwertiges Genusshandwerk und die Menschen dahinter schaffen, er soll zudem Lust auf eine Ausbildung im Genusshandwerk machen. Der Landesehrenpreis leistet somit auch einen Beitrag zur Fachkräftesicherung im Handwerk. Die Auszeichnung findet im September 2026 in Trier statt.

Cremiges Eis, ein leckeres Stück Erdbeerkuchen, knuspriges Brot, eine knackige Bratwurst oder ein wohlschmeckendes Bier – es sind die kleinen Genussmomente, die glücklich machen! Was dahinter steckt? Das Genusshandwerk – geprägt von herausragender Qualität und langer Tradition.

Mit dem „Landesehrenpreis im Genusshandwerk“ macht das Wirtschaftsministerium Rheinland-Pfalz seit 2023 die Handwerksberufe dahinter sichtbarer und will bei jungen Menschen auch Lust auf eine Ausbildung in diesen Gewerken machen. Denn Genusshandwerk macht das Leben ein bisschen bunter.

Der Preis richtet sich an Bäcker, Metzger, Konditoren, Speiseeishersteller und Bierbrauer aus ganz Rheinland-Pfalz. Dabei sollen herausragende Betriebe ausgezeichnet werden, die Lebensmittel handwerklich und qualitativ hochwertig herstellen. Kriterien bei der Auswahl sind z. B. die Verwendung regionaler Zutaten, wie stark die Betriebe in ihrer Region verankert sind, ob sie gesellschaftliche Verantwortung übernehmen, etwa durch tarifgerechte Bezahlung oder eine moderne Ausbildung. Außerdem zählt auch Nachhaltigkeit.

Die Preisträgerinnen und Preisträger werden in Zusammenarbeit mit den Handwerkskammern und Fachverbänden nach einem transparenten Punkteschema bewertet und vom Wirtschaftsministerium Rheinland-Pfalz im Rahmen des Events „PORTA Locals“ am 20. September 2026 in Trier persönlich ausgezeichnet.

Der Landesehrenpreis im Genusshandwerk umfasst für alle Preisträger eine Urkunde, ein spezielles Türschild für ihr Geschäft sowie das Logo-Emblem „Landesehrenpreis Genusshandwerk“, mit dem alle Ausgezeichneten auf Social Media ein Jahr lang für sich werben können. Das Bewerbungsverfahren läuft vom 11.Mai 2026 bis zum 28. Juni 2026. Die Preisverleihung findet am 20. September 2026 in Trier statt. Nähere Informationen und die Bewerbungsmaterialien finden Sie unter https://genusshandwerk-rlp.de/ .