Das Sozialamt der Stadt Koblenz geht einen wichtigen Schritt in Richtung Digitalisierung: Ab sofort können Bürgerinnen und Bürger eine Vielzahl von Sozialleistungen bequem online beantragen. Das neue Angebot umfasst die digitale Beantragung für folgende Leistungen: Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche mit geistiger und/oder körperlicher Behinderung unter 18 Jahren (EGH U18), Eingliederungshilfe für Erwachsene ab 18 Jahren (EGH Ü18), Hilfe zur Pflege, Blindenhilfe, Übernahme von Bestattungskosten, Weiterführung des Haushalts, Grundsicherung, Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU).

Mit dem neuen Online-Service entfällt das persönliche Erscheinen im Amt für viele Anträge. Bürgerinnen und Bürger sparen Zeit und können ihre Anträge rund um die Uhr von zu Hause aus stellen. Das Verfahren ist benutzerfreundlich gestaltet und bietet Schritt-für-Schritt-Anleitunge n. Eine Antragstellung in Papierform ist dennoch weiterhin möglich.

Das Angebot richtet sich an alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Koblenz, insbesondere an Familien, Seniorinnen und Senioren, Menschen mit Behinderung und Personen in akuten Notlagen.

Die Online-Dienste sind ab sofort unter www.koblenz.de/rathaus/verwaltung/buergerservice und der jeweiligen Leistung verfügbar.

„Die Digitalisierung der Sozialleistungen ist ein Meilenstein für unsere Stadt. Wir möchten den Zugang zu Unterstützung so einfach und barrierefrei wie möglich gestalten“, betont Thomas Putz, Leiter des Sozialamts Koblenz.

Mit der Einführung der Online-Dienste reagiert das Sozialamt auf die wachsende Nachfrage nach digitalen Lösungen und setzt damit ein Zeichen für eine moderne, bürgernahe Verwaltung.