Besucherinnen und Besucher erwartet erneut eine Vielzahl an Veranstaltungen, die den Geist der Bundesgartenschau 2011 weiterleben lassen. Oberbürgermeister David Langner stellte gemeinsam mit den Akteuren jetzt das Programm für 2026 vor. Die Saison wird am Sonntag, 26. April, von 11 bis 18 Uhr mit einer großen Eröffnung am Deutschen Eck eingeläutet.

Alle Termine sind in einer 44-seitigen Programmbroschüre zusammengefasst. Noch ausführlicher stellt das glüxmagazin von Lotto Rheinland-Pfalz unter dem Titel „Erlebnis Koblenz“ die Veranstaltungsreihe vor und sorgt dank seiner großen Verbreitung für zusätzliche Aufmerksamkeit. Beide Broschüren sind in Kürze unter anderem in der Bürgerinfo im Rathaus sowie in der Tourist-Information im Forum Confluentes erhältlich. Digital stehen sie zudem unter www.koblenzer-gartenkultur.de zum Download bereit.

Gegründet im Nachgang zur Bundesgartenschau 2011, ist die Koblenzer Gartenkultur eine Allianz von Partnern unter Federführung des Eigenbetriebs Grünflächen- und Bestattungswesen. Gemeinsames Ziel ist es, zur hohen Aufenthalts- und Lebensqualität in Koblenz beizutragen. Enge Abstimmungen und gemeinsame Veranstaltungen sorgen seit Jahren dafür, dass es den ganzen Sommer über attraktive Angebote in der Stadt gibt. Zu den Partnern zählen die Koblenz-Touristik, das Kultur- und Schulverwaltungsamt der Stadt Koblenz, die Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, die BUGA-Freunde Koblenz sowie die Seilbahn Koblenz.

Ganz neu im Programm ist „Franz, wir feiern!“, ein Familienfest mit Kultur und Geschichte am 9. Mai im Festungspark Kaiser Franz. Zu den weiteren Höhepunkten zählen das Weinfestival der Koblenz-Touristik (8. Mai bis 11. Juli), die Landpartie im Kulturzentrum Ehrenbreitstein (8. bis 10. Mai), der Familientag der BUGA-Freunde (10. Mai), die Kulturstufen des Kulturamtes an der Uferbar (17. Juni bis 26. August), das Wasserfest der Stadtgärtner (26. Juli) sowie „Die Seilbahn der Kinder“ (7. Oktober). Den Abschluss bildet das Herbstvergnügen mit dem Drachenfest im Kulturzentrum und Festungspark Ehrenbreitstein am 25. Oktober.

„Die Koblenzer Gartenkultur hat seit Jahren eine große Bedeutung für die Attraktivität unserer Stadt. Mit Blick auf die Bundesgartenschau 2029 sehe ich Koblenz dank der starken und vielfältigen Partnerschaften sehr gut aufgestellt.“, betonte Oberbürgermeister David Langner.

Foto (Stadt Koblenz / Verena Groß): Dank einer starken Kooperation startet die Koblenzer Gartenkultur mit zahlreichen attraktiven Veranstaltungen in ihre 15. Saison. Oberbürgermeister David Langner (Mitte) und Kultur- und Bildungsdezernent Ingo Schneider (4. v.r.) stellten die neue Programmbroschüre sowie das Glüxmagazin „Erlebnis Koblenz“ von Lotto Rheinland-Pfalz vor.