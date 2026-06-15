Der Choral Municipal de Imigrante, der renommierte Chor der brasilianischen Stadt Imigrante, kündigt seine Deutschlandtournee 2026 an. Vom 15. bis 29. Juli 2026 wird das Ensemble in sieben Städten Deutschlands auftreten. Ein besonderes Highlight der Tour ist der Auftritt in Boppard: Donnerstag, 16. Juli 2026, um 19 Uhr in der Stadthalle.

Unter der Leitung von von Charles João Gregory präsentiert das 22-köpfige Ensemble ein vielfältiges Programm mit brasilianischen, lateinamerikanischen, italienischen und deutschen Liedern. Die Sängerinnen und Sänger bringen nicht nur musikalische Vielfalt auf die Bühne, sondern auch die lebendige Kultur einer Region, die bis heute von deutscher Einwanderung geprägt ist.

Ein Konzertabend voller musikalischer Begegnungen, kultureller Verbundenheit und brasilianischer Lebensfreude erwartet die Gäste an diesem Abend. Die Bopparder Partnerstadt Arroio do Meio liegt in unmittelbarer Nähe von Imigrante. Dadurch erhält das Konzert eine besondere Bedeutung als musikalische Begegnung zwischen Menschen beider Regionen.

Das Konzert wird vom Freundeskreis Arroio do Meio – Boppard in Kooperation mit der Stadt Boppard veranstaltet. Der Eintritt ist frei. Spenden sind willkommen.

Unter der Leitung von Charles João Gregory präsentiert der Choral Municipal de Imigrante ein vielfältiges Programm mit brasilianischen, lateinamerikanischen, italienischen und deutschen Liedern. Foto: Choral Municipal de Imigrante