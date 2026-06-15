21.06.2026 | 14:00 Uhr | Schloss Stolzenfels

Kurzweiliger Spaziergang durch die Gärten und Plätze von Schloss Stolzenfels

An diesem Tag tauchen wir ein in die Welt von William Shakespeare: Auf einem kurzweiligen Spaziergang durch den Park und die Plätze von Schloss Stolzenfels widmet sich der Schauspieler Markus Veith ganz den Werken von Shakespeare: Seit vier Jahrhunderten ist er der am meisten gespielte Dramatiker der Welt. Die Literatur und das Theater wären ohne ihn kaum denkbar.

Der Narr, der immer wieder und in mancherlei Gestalt in Shakespeares Stücken auftaucht, kennt sich in der Welt des Theaters bestens aus. Er lädt sein Publikum ein zu einem leichtfüßigen Streifzug durch die bekanntesten Komödien und Dramen des großen Dichters. Auf dem Weg stellt er allerlei bekannte Figuren vor und spielt seine gewitzten Possen mit ihnen. Wieviel Sherry verträgt Falstaff? Wieso spricht man den Namen des ‚Schotten‘ besser nicht laut aus? Wieso war Julia ein Mann? Und wie entstand eigentlich die Zeile „Sein oder nicht sein“? Das sind hier die Fragen, auf die der Narr Antwort weiß. (Regie: Thorsten Strunk, Text: W. Shakespeare, M. Veith)

Der Rundgang startet vor der „Klause“ von Schloss Stolzenfels (Gebäude unterhalb der Schlosskasse, Weg ab Parkhaus Schloss ca. 20 Min.). Der Weg ist nicht barrierefrei, um festes Schuhwerk wird gebeten. An einigen Stellen gibt es Sitzgelegenheiten. Der „Theater-Spaziergang“ findet auch bei Regen statt.

Veranstaltungsort: Schloss Stolzenfels, Gärten und Plätze

Treffpunkt: Klausengebäude

Dauer: 80 Minuten

Kosten: 15,00 € pro Person

Anmeldung: per E-Mail: bsa.anmeldung@gdke.rlp.de oder Tel. 0261 6675-5000