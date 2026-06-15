Jedes Jahr wird zum bundesweiten Tag der Familie im Mai ein besonderes Angebot für Kitas und deren Familien vorgehalten. Diesmal wurden von den Familien Wimpelketten gestaltet, die nun die Altstadt von den Vier Türmen bis zum Jesuitenplatz verschönern.

Bürgermeisterin Ulrike Mohrs begutachtete am Donnerstag, 11. Juni, gemeinsam mit Verantwortlichen der Aktion die aufgehängten Wimpel in der Marktstraße. Die bundesweite Aktion hat in diesem Jahr das Motto „Bildung fördern, Familie stärken“. Mit diesem Ziel wurde das Gemeinschaftsprojekt in den Kitas für deren Familien angeboten und mit viel Freude und Kreativität umgesetzt.

Bei der Durchführung der diesjährigen Aktion zeigte sich in bester Art und Weise, wie die verschiedenen Ämter und Träger der Jugendhilfe zum Wohle der Kinder zusammenarbeiten. Der Kommunale Servicebetrieb Koblenz unterstützte gerne diese schöne Initiative. Mitarbeiter der Abteilung Straßenbeleuchtung hängten die Wimpelketten mithilfe eines Hubsteigers in der Marktstraße auf.

Das Jugendamt Koblenz – Familienbildung im Netzwerk – und die Katholische Familienbildungsstätte Koblenz e.V. sowie die Koblenzer Kita-Sozialarbeiter:innen waren für die Idee und Umsetzung verantwortlich. Gefördert wird der Tag der Familie vom Ministerium für Arbeit, Soziales, Frauen, Familie und Jugend Rheinland-Pfalz.

Foto (Stadt Koblenz/ Sebastian Glinski): Bürgermeisterin Ulrike Mohrs schaute sich gemeinsam mit Verantwortlichen der Aktion die aufgehängten Wimpel in der Marktstraße an.