Vom 17. Juni bis 26. August laden die „Kulturstufen“ erneut zu musikalischen Sommerabenden unter freiem Himmel ein. Jeden Mittwoch verwandeln sich die Schlossstufen am Rheinufer ab 19 Uhr in eine Open-Air-Bühne für regionale Künstlerinnen und Künstler. Der Eintritt zu allen Konzerten ist kostenfrei.

Mit insgesamt elf Veranstaltungen präsentiert das Kultur- und Schulverwaltungsamt der Stadt Koblenz erneut die Vielfalt der regionalen Musikszene. Das musikalische Spektrum reicht von Jazz und Pop über Blues und Rock bis hin zu Klassik und Weltmusik. Alle auftretenden Musikerinnen und Musiker stammen aus Koblenz oder der umliegenden Region.

Die Schlossstufen direkt am Rhein schaffen auch in diesem Jahr wieder eine außergewöhnliche Kulisse für entspannte Sommerabende. Ergänzt wird das Angebot durch die Ufer-Bar der Koblenz-Touristik, die gemeinsam mit lokalen Gastronomen für Speisen und Getränke sorgt.

Schon in den vergangenen Jahren stießen die Kulturstufen auf große Resonanz. Zahlreiche Besucherinnen und Besucher nutzten die Konzertabende, um Musik in entspannter Atmosphäre zu genießen. Das generationsübergreifende Publikum und die positive Stimmung machten die Reihe zu einem besonderen Treffpunkt im Koblenzer Kultursommer.

Kulturdezernent Ingo Schneider blickt mit Vorfreude auf die neue Saison:

„Mit den Kulturstufen haben wir ein Format geschaffen, das viele Menschen begeistert. Umso mehr freuen wir uns darauf, gemeinsam an diesen Erfolg anzuknüpfen und erneut einen abwechslungsreichen Kultursommer auf den Schlossstufen zu erleben. An elf Abenden wird es wieder die ganze Bandbreite geben: Von Singer-Songwritern, kleinen Bands und Jazzformationen bis in die Klassik. Und es wird ein Wiedersehen mit dem Weltklasse-Cellisten Benedict Kloeckner und Star-Geigerin Clémence de Forceville geben. Beide waren im vergangenen Jahr erstmals mit einem Spezialabend des Internationalen Musikfestivals Koblenz IMUKO auf den Stufen zu Gast.“

Den Auftakt des diesjährigen Programms gestaltet am 17. Juni das Ensemble STONEstead. Die Gruppe steht für musikalische Balance zwischen verjazztem Pop und groovigen Neuarrangements – ein entspannter Sommerabend zwischen Clubatmosphäre und spürbarer Spielfreude.

Ermöglicht wird die Veranstaltungsreihe durch die großzügige Unterstützung der PSD Bank Koblenz eG.

Termine:

Immer mittwochs ab 19 Uhr

17.06.2026: STONEstead

24.06.2026: Die Rheinische Philharmonie: Nikolaus Maler (Fagott) und Yoël Cantori (Violoncello), „Das Guinesskonzert der Rekorde“

01.07.2026: Piri-Piri und Favela

08.07.2026: Band No. 10

15.07.2026: Benedict Kloeckner und Clémence de Forceville

22.07.2026: Txengel Etxea und Crumb Valley, in Kooperation mit dem Beirat für Migration und Integration der Stadt Koblenz

29.07.2026: Jinx

05.08.2026: Blenz

12.08.2026: Quattroforte

19.08.2026: Akairamba und Jazzclub, in Kooperation mit NDS23

26.08.2026: Femmes Vokal

Foto (Ingo Beller): Die Kulturstufen verwandeln die Schlossstufen am Rheinufer jeden Mittwoch ab 19 Uhr in eine Open-Air-Bühne für regionale Künstlerinnen und Künstler.