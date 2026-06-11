Wie geht es weiter mit dem geplanten Grünzug vom Wallersheimer Weg bis zum Rhein? Diese Frage beantworten der Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen sowie das Quartiersmanagement Soziale Stadt Neuendorf bei einem Infospaziergang am Freitag, 19. Juni, von 17 bis 18 Uhr. Treffpunkt ist der Parkplatz am Friedhof.

In den kommenden Jahren soll zwischen Neuendorf und Wallersheim eine neue Grünverbindung für Fußgängerinnen und Fußgänger entstehen – von der Weißen Siedlung bis an den Rhein. Während des Spaziergangs wird die Fläche des ersten Bauabschnitts vorgestellt und anhand von Plänen erläutert, wie der Bereich künftig gestaltet werden soll. Die Entwürfe für die Umgestaltung wurden bereits vom Stadtrat beschlossen.

Geplant ist die Umsetzung in mehreren Bauabschnitten. Mit dem ersten Abschnitt am Wallersheimer Weg soll voraussichtlich im Herbst 2026 begonnen werden. Vorgesehen sind unter anderem neue Wege sowie Aufenthalts- und Freizeitbereiche, die den Naherholungswert der Flächen deutlich steigern sollen.

Foto (Stadt Koblenz / Verena Groß): Auf dieser Fläche am Parkplatz des Friedhofs soll der erste Bauabschnitt des neuen Grünzugs vom Wallersheimer Weg bis zum Rhein entstehen. Beim Infospaziergang am 19. Juni werden die Planungen vorgestellt.