Die Arbeiten zum Ersatzneubau der Geh- und Radwegbrücke an der Beckenkampstraße erreichen einen weiteren wichtigen Meilenstein. Nachdem die neuen Widerlager fertiggestellt wurden und die Verfüllung der Baugruben derzeit erfolgt, wird die neue Brückenkonstruktion in der Nacht vom 15. auf den 16. Juni eingehoben.

Für den Einhub kommt ein Mobilkran zum Einsatz, der ab dem frühen Abend des 15. Juni aufgebaut wird. Anschließend wird die vorgefertigte Brücke mittels Tieflader zur Baustelle transportiert. Der eigentliche Einhub erfolgt während einer nächtlichen Sperrpause der Bahnstrecke ab 22 Uhr.

Nach dem erfolgreichen Einhub werden der Mobilkran zurückgebaut und die Baustelleneinrichtung schrittweise reduziert. Bis zur endgültigen Fertigstellung der Maßnahme stehen noch Restarbeiten an. Hierzu gehören unter anderem die Herstellung der dauerhaften Erdung, Geländerarbeiten, Lagervergussarbeiten, Geländeanpassungen, Asphaltarbeiten sowie der Rückbau des Arbeitsgerüstes.

Die Stadt Koblenz bittet die Anwohnerinnen und Anwohner, die Beckenkampstraße im Bereich der Baustelle in der Nacht vom 15. auf den 16. Juni von parkenden Fahrzeugen freizuhalten. Dies ist erforderlich, damit der Mobilkran aufgebaut und die Brücke angeliefert werden kann.

Die Stadt Koblenz bedankt sich bei allen Anwohnerinnen und Anwohnern für ihr Verständnis während der Bauarbeiten. Mit dem Neubau wird die sichere und dauerhafte Querung der Bahnstrecke für Fußgänger und Radfahrer sichergestellt.