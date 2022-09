In diesem Jahr bieten die “Kooperationspartner:innen zum Brustkrebsmonat in Koblenz” zahlreiche Informations- und Unterstützungsangebote für Betroffene und Interessierte im Rahmen des Brustkrebsmonats 2022 an. Die Gleichstellungsstelle der Stadtverwaltung Koblenz ist eine der Kooperationspartner:innen. Sie trägt mit dem Vortrag von Referentin Alexandra Matzke “Die Kraft der Selbstheilung: Wie die Psyche die Gesundheit beeinflusst” in Kooperation mit der Stadtbibliothek zum Angebot im Rahmen des Brustkrebsmonats bei. Der Vortrag findet am 10. Oktober, um 17.00 Uhr, in der Stadtbibliothek im Forum Confluentes, statt. Der Eintritt ist frei.

Nähere Informationen und Hinweise hierzu finden sich unter www.koblenz-wird-pink.de