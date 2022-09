Am Dienstag, den 4. Oktober 2022 findet der Koblenzer Wochenmarkt in der Schlossstraße aufgrund des Feiertags am Montag nicht statt. Am Donnerstag, 6. Oktober 2022 kann wieder wie gewohnt auf dem Markt eingekauft werden.

Der Wochenmarkt in Koblenz überzeugt mit Frische, Kompetenz sowie persönlicher und individueller Beratung und findet in der Regel dienstags, donnerstags und samstags von 08:00 Uhr – 14:00 Uhr in der Schlossstraße statt.