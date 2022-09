Der Kinder- und Jugendtreff Heimbach-Weis an der Walstraße 47 a hat in den Herbstferien selbstverständlich geöffnet und bietet zudem vom 18. bis 20. Oktober, jeweils von 14 bis 17 Uhr eine Kunstwerkstatt an. Bunt und kreativ geht es dann zu. Angesprochen sind Kinder im Alter von acht bis elf Jahren. Das kostenfreie Angebot ist auf 15 Kreative beschränkt. Der professionelle Maler Josch Braun zeigt den jungen Teilnehmenden alle nötigen Kniffe und Tricks, um ein interessantes Bild zu malen. Dabei werden auch unterschiedliche Techniken angewandt. Die Kinder sollten daher Kleidung mitbringen, die schmutzig werden kann. Weitere Infos erteilt Tanja Buchmann vom städtischen Kinder- und Jugendbüro, Telefonnummer 02631 802 170; E-Mail kijub@neuwied.de.

Zum Foto: Kreativität war Trumpf bei der Kunstwerkstatt im Frühjahr.