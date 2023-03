Neuwied (ots) – Neuwied – Am 05.03.2023 sprach gegen 17 Uhr die 28jährige Mutter über ihren Balkon Passanten an, dass sie durch ihre 3-Jährige Tochter ausgesperrt worden sei. Das Kind befand sich nun alleine in der Wohnung. Die Polizei wurde informiert und den Beamten gelang es, die Wohnungstüre zu öffnen und die Mutter vom Balkon zu befreien. Das Kind war wohlauf und schaute im

Badezimmer Videos auf einem Smartphone.