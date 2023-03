Projekt „Meine Gesundheit – Digital.Nah.Neuwied“: Landrat Achim Hallerbach stellt Ergebnisse der Umfrage vor und diskutiert mit Interessierten

Kreis Neuwied. Man muss sich nur die Altersstruktur der niedergelassenen Ärzte anschauen, um zu wissen: Die Gesundheitsversorgung – gerade auf dem Land – wird in Zukunft nicht besser werden. Praxisschließungen können auf mittlere Sicht kaum vermieden werden. Und auch wenn die Situation im Kreis Neuwied noch vergleichsweise komfortabel ist, sucht Landrat Achim Hallerbach schon jetzt nach Möglichkeiten der Stabilisierung. Der Kreis Neuwied hat daher das Pilotprojekt „Meine Gesundheit – Digital.Nah.Neuwied“ initiiert. In Kooperation mit der Uni Siegen werden neue Konzepte gesucht, um die gesundheitliche Versorgung mit Hilfe von digitalen Lösungen zu unterstützen. Denkbar ist dabei grundsätzlich vieles, doch ist Hallerbach klar, dass die Umsetzung nur dann funktionieren wird, wenn dafür auch eine Akzeptanz in der Bevölkerung vorhanden ist.

Daher war es von Anfang an Ziel des Projektes, die Menschen in den Prozess einzubinden. Im vergangenen Jahr wurden nicht nur Experten interviewt, sondern es wurde auch eine groß angelegte Bürgerbefragung durchgeführt. „91 Prozent der Teilnehmer können sich grundsätzlich digitale Anwendungen und Unterstützungsangebote im Gesundheitsbereich vorstellen“, gibt Landrat Achim Hallerbach ein erstes Ergebnis preis. Die detaillierten Resultate der Befragung will er nun der Öffentlichkeit vorstellen und sie gleichzeitig mit den Interessierten diskutieren. Alle Bürger des Landkreises Neuwied sind daher am Mittwoch, 29. März, von 17 bis 19 Uhr ins Kultur- und Jugendzentrum Oberhonnefeld (Über dem Stellweg 7) eingeladen. „Es geht darum, die zukünftige Gesundheitsversorgung in unserem Landkreis gemeinsam zu gestalten. Wir freuen uns auf einen spannenden Austausch“, hofft Landrat Achim Hallerbach auf eine rege Teilnahme.

Kostenlose Anmeldung über die Projektseite www.kreis-neuwied.de/meinegesundheit-neuwied , per Mail an MeineGesundheit@kreis-neuwied.de oder per Tel. unter Nr. 02631/803-573 und -636.