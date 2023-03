Typen gibt’s – die gibt’s nicht! Das würde man vielleicht sagen, wenn man den Roman „Vom Ende der Bundeskegelbahn“ liest, den der Autor Frank P. Meyer am 10. März nicht auf der Kegelbahn, sondern in der Koblenzer Stadtbibliothek vorstellen wird.

Was passiert, wenn ein Investor in ein verträumtes Hunsrückdorf kommt, in dem die Kneipen, die Arbeitsplätze und die Kegelbahnen sterben, und anfängt Wein und vieles mehr nach China zu exportieren? Was passiert, wenn der chinesische Investor am Ende gar die Kneipe und die letzte Kegelbahn übernimmt?

Frank P. Meyer ist promovierter Anglist und Mitarbeiter der Universität Trier, aber auch Autor und ehemaliger Stadtschreiber von Trier, ein Sammler und Erzähler von Geschichten und ein äußerst lustiger Gesprächspartner. Er berichtet aus jenem Hunsrückdorf als wäre er dabei gewesen, bei dieser Geschichte, die so natürlich nie stattgefunden hat.

Es verspricht also ein vergnüglicher Abend zu werden, am Freitag, 10.03.23 ab 19 Uhr in der Stadtbibliothek Koblenz im Forum Confluentes.

Eintritt 4 Euro, im VVK oder an der Abendkasse.

Infos zur Stadtbibliothek Koblenz unter stb.koblenz.de.