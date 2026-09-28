Neuwieds Stadtführungen am 10. und 11. Oktober

Wenn es draußen langsam dunkel wird, beginnt für junge Entdecker am Samstag, 10. Oktober, eine besondere Tour durch Neuwied. Die Tourist-Information lädt Kinder dazu ein, die Innenstadt im Schein der Taschenlampe zu erkunden. Am Sonntag, 11. Oktober, stehen mit dem Alten Friedhof und dem Deich dann zwei echte Klassiker aus dem Stadtführungsprogramm auf dem Plan. Am gleichen Wochenende locken auch die Markttage mit herbstlicher Stimmung in die Neuwieder Innenstadt. Am Sonntag ist von 13 bis 18 Uhr verkaufsoffen und an beiden Tagen sind Fahrten mit dem Bus im gesamten Stadtgebiet kostenlos.

Taschenlampe einpacken und los geht`s: Am Samstagabend um 18 Uhr treffen sich junge Stadtentdeckerinnen und Stadtentdecker vor dem Neuwieder Schloss und gehen von dort im Schein ihrer Lampen auf Entdeckungstour. Rund anderthalb Stunden dauert die Reise durch Neuwieds Geschichte – vom Schloss und der Zeit der Stadtgründung bis in die jüngere Vergangenheit. Auch der Deich und das Mahnmal in der Synagogengasse gehören zu den Stationen. Mitmachen ist ausdrücklich erwünscht: Die Entdecker können ihr eigenes Wissen einbringen und den Stadtführer mit Fragen löchern. So wird Geschichte zu einem spannenden Abenteuer. Kinder von 6 bis 14 Jahren zahlen 6 Euro und erhalten ein kleines Geschenk, Erwachsene sind für 4 Euro dabei. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, eine Anmeldung bis zwei Tage vorher erforderlich. Wichtig: Eigene Taschenlampe nicht vergessen!

Am Sonntag, 11. Oktober, geht es um 14 Uhr auf den Alten Friedhof. Die 1783 eröffnete Anlage war die erste konfessionsübergreifende Ruhestätte Neuwieds und beherbergt bis heute zahlreiche historisch bedeutende Grabstätten bekannter Neuwieder Familien. Neben den alten Grabdenkmälern besichtigt die Gruppe auch das Friedhofsgärtnerhaus. Treffpunkt ist der Friedhofseingang in der Julius-Remy-Straße. Eine Stunde später rückt Neuwieds bekanntestes Bauwerk in den Mittelpunkt. Die Deichführung startet um 15 Uhr am Deichinformationszentrum. Dort erfahren die Teilnehmenden Wissenswertes über die Hochwasser in Neuwied sowie den Bau und die Funktionsweise der Anlage. Anschließend führt der Weg noch zusammen auf die Deichmauer.

Die reguläre Teilnahmegebühr für die beiden Führungen am Sonntag beträgt 6 Euro für Erwachsene und 4 Euro für Kinder von 6 bis 14 Jahren. Kinder unter 6 Jahren können kostenlos teilnehmen. Für Fragen und Anmeldungen steht die Tourist-Information telefonisch unter 02631 802 5555, per E-Mail an tourist-information@neuwied.de oder während der Öffnungszeiten vor Ort in der Marktstraße 59 zur Verfügung.