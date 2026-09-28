Egal, ob Extremismus, Flächenbrände oder Rentenkürzung: zur Zeit jagt eine Krise die nächste, und immer mehr Menschen fühlen sich mit ihren Sorgen dazu allein. Das wollen wir ändern.

Wir sind uns sicher, dass uns alle mehr verbindet als uns trennt. Wir alle möchten Frieden, Freiheit, Gesundheit und Wohlstand. Wir alle wollen respektvoll behandelt werden und in einer gesunden Umwelt leben. Darum bilden wir deutschlandweite Menschenketten als Zeichen für Zusammenhalt.

Die Aktion „Es brennt!“ findet bundesweit in bisher über 80 Städten statt, alle bilden am 03.10.26 vor Ort Menschenketten um ein Zeichen für Gemeinschaft zu setzen. Die Aktion ist gewaltfrei und überparteilich. Mehr Informationen zur bundesweiten Aktion finden Sie unter esbrennt.com.

Hier in Koblenz organisiert ein Zusammenschluss aus Omas gegen Rechts, BUND Koblenz, FridaysForFuture Koblenz und Klimaentscheid KoblenZero die Aktion für gesellschaftlichen Zusammenhalt und Demokratie.

Wir treffen uns am 03.10.26 um 17:00 Uhr im Entenpfuhl an der Ecke Görgenstraße. Dort reichen wir die Hände, nicht nur für Fotos sondern auch für Austausch und Miteinander. Danach sind alle herzlich eingeladen, mit uns zu „Deutschland klingt und singt“ auf dem Jesuitenplatz zu gehen.

Die Menschenkette ist für alle, die sich friedlich für ein respektvolles Miteinander in Vielfalt einsetzen. Wir können etwas bewegen, wenn wir gemeinsam aufstehen!