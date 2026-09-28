Preisverleihung der VR Bank RheinAhrEifel eG in Mayen

Mayen, 24. September 2026 – Insgesamt 16 Vereine und Projekte haben sich in diesem Jahr bei den „Sternen des Sports“ in Bronze beworben. Im Rahmen einer feierlichen Preisverleihung in Mayen würdigte die VR Bank RheinAhrEifel eG das vielfältige gesellschaftliche Engagement der teilnehmenden Sportvereine. Rund 35 Gäste nahmen an der Veranstaltung teil.

Nach einer kurzen Begrüßung durch Bereichsleiter Marco Düx wurden die Vereine für ihren großartigen Einsatz ausgezeichnet. Neben einer Urkunde erhielten die Preisträger jeweils einen Pokal sowie eine finanzielle Unterstützung.

Den ersten Platz belegte der SV Grün-Weiß Müden 1971 e.V. und erhielt ein Preisgeld in Höhe von 1.000 Euro. Damit ist der Verein auf Landesebene für die nächste Runde der „Sterne des Sports“ in Silber nominiert.

Der zweite Platz ging an die DLRG Remagen e.V. Das Engagement wurde mit 750 Euro gewürdigt. Gleich zwei Vereine erreichten den dritten Platz: TuWi Adenau Fußball und der Wassersportverein Sinzig e.V. Beide Vereine erhielten jeweils 500 Euro.

Auch die weiteren Bewerbungen wurden honoriert: Die Plätze vier bis 16 durften sich jeweils über eine Anerkennung in Höhe von 250 Euro freuen.

Im Anschluss an den offiziellen Teil blieb ausreichend Zeit für einen persönlichen Austausch. Bei einem kleinen Imbiss und Getränken konnten die Gäste den Abend in gemütlicher Atmosphäre ausklingen lassen.

Mit den „Sternen des Sports“ würdigen die Volksbanken und Raiffeisenbanken gemeinsam mit dem Deutschen Olympischen Sportbund Vereine, die sich über den Sport hinaus in besonderer Weise für die Gesellschaft engagieren. Gefördert werden unter anderem Projekte in den Bereichen Integration, Inklusion, Kinder- und Jugendarbeit, Gesundheit, Bildung sowie Umwelt und Nachhaltigkeit.