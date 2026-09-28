Arbeitsgemeinschaft der CDU/CSU-Bundestagsfraktionen wählte den Koblenzer Abgeordneten zum neuen Vorsitzenden

Koblenz/Berlin. Neue Aufgaben für den Koblenzer Bundestagsabgeordneten Josef Oster: Die Arbeitsgemeinschaft Kommunalpolitik der CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat ihn am vergangenen Dienstag, 22. September 2026, zu ihrem neuen Vorsitzenden gewählt. Damit rückt Josef Oster in den Fraktionsvorstand auf und gehört künftig zum engeren Führungszirkel der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. „Ich freue mich sehr über das Vertrauen meiner Kolleginnen und Kollegen der Arbeitsgemeinschaft und auf die neuen, zusätzlichen Aufgaben, die mit dem Amt verbunden sind.“

Der Arbeitsgemeinschaft Kommunalpolitik der Unionsfraktion gehören aktuell 169 Mitglieder an. Sie bündelt kommunalpolitischen Sachverstand, um den kommunalen Bezug der Bundespolitik in alle Bereiche der Parlamentsarbeit integrieren zu können. Sie leistet damit einen wichtigen Beitrag für die Zukunftsfähigkeit unserer Kommunen.

Josef Oster bringt beste Voraussetzungen für die Führungsposition mit. Seit Beginn seines Bundestagsmandats im Jahr 2017 ist er Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Kommunales und ist mit allen Themen und Strukturen bestens vertraut. Vor seinem Eintritt in den Bundestag leitete er 16 Jahre lang als hauptamtlicher Bürgermeister der damaligen Verbandsgemeinde Bad Ems eine Verwaltung. Als Mitglied des Koblenzer Stadtrates und durch zahlreiche Termine als direkt gewählter Wahlkreisabgeordneter ist er dicht dran an den Themen, die Kommunen vor Ort bewegen.

Dazu passt auch seine Arbeit als Vorsitzender des Innenausschusses, denn fast alle dort beschlossenen Gesetze betreffen die Städte, Gemeinden und Landkreise direkt. „Kommunen sind die politische Ebene, auf der staatliches Handeln für die Bürgerinnen und Bürger unmittelbar erlebbar wird“, so Oster. „Die Kommunen sind damit wichtige Schnittstellen zwischen den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort und der Bundespolitik in Berlin. Wir leben in herausfordernden Zeiten, diese Herausforderungen müssen Bund, Länder und Kommunen gemeinsam lösen. Die kommunalen Belange dabei auf Bundesebene einzubringen und zu unterstützen, ist mir ein Herzensanliegen.“