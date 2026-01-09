Landtagskandidat Philip Rünz empfängt CDU-Generalsekretär

Koblenz. Landtagskandidat Philip Rünz und die CDU-Koblenz laden gemeinsam zu einer öffentlichen Dialogveranstaltung mit dem Generalsekretär der CDU Deutschlands Dr. Carsten Linnemann MdB ein. Unter dem Titel „Klartext im Kino“ wollen sich die beiden wichtigen aktuellen Themen auf Bundes- und Landesebene widmen. Los geht es am Mittwoch, 21. Januar, um 18 Uhr im Odeon Kino, Löhrstraße 88, 56068 Koblenz.

In dem offenen Gesprächsformat werden Philip Rünz und Carsten Linnemann gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern zentrale Fragen der Zeit beleuchten. Der Dialog mit dem Publikum ist ausdrücklich gewünscht – Gäste dürfen gern Fragen stellen.

„Politik lebt vom Austausch. Gerade in bewegten Zeiten ist es wichtig, zuzuhören, zu erklären und offen zu diskutieren. Ich freue mich sehr auf den Dialog mit Carsten Linnemann und den Gästen im Odeon Kino“, erklärt Philip Rünz.

Die Veranstaltung richtet sich an alle politisch interessierten Bürgerinnen und Bürger. Die CDU-Koblenz freut sich auf eine rege Teilnahme und einen konstruktiven Austausch.

Anmeldungen sind online möglich unter: www.cdu-koblenz.de/artikel/klartext-im-kino-mit-carsten-linnemann