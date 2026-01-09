Die VR Bank RheinAhrEifel eG hat eine Spende in Höhe von 1.000 Euro an den Förderverein Kinderklinik Kemperhof e.V. übergeben. Das Geld fließt in die Spendenaktion „Weihnachtsgeschenk für die Kinderklinik“ und kommt der Versorgung von Frühchen und kranken Neugeborenen zugute.

Spezialisierte Versorgung braucht zusätzliche Mittel

Die Kinderklinik benötigt zusätzliche Mittel für spezialisierte Leistungen, die in Finanzierungsgesetzen und im Klinikbudget nicht vorgesehen sind. Spezielle Ausstattungen, zusätzliche Betreuung und besondere Rahmenbedingungen ermöglichen es den Ärztinnen und Ärzten, noch besser für ihre jungen Patienten da zu sein. Genau hier setzt die Spendenaktion an – um diese wichtigen Extras zu finanzieren.

Übergabe vor Ort

Bei der Übergabe der Spende waren Corinna Gerhards, Schatzmeisterin des Fördervereins Kinderklinik Kemperhof e.V., PD Dr. med. Thomas Nüßlein, Chefarzt der Kinderklinik Kemperhof, und Luis Kneib, Filialleiter der VR Bank RheinAhrEifel eG in Koblenz, anwesend. Die VR Bank RheinAhrEifel eG freut sich, diese wichtige Arbeit der Kinderklinik unterstützen zu können. Weitere Informationen zur Spendeninitiative finden Sie auf der Website des Fördervereins Kinderklinik Kemperhof e.V.

Über die VR Bank RheinAhrEifel eG

Die VR Bank RheinAhrEifel eG ist der genossenschaftliche und leistungsstarke Finanzpartner für mehr als 200.000 Kundinnen und Kunden in der Region Rhein-Ahr-Eifel-Mosel. Hauptsitz der Genossenschaft ist Koblenz, Verwaltungssitze sind Bad Neuenahr-Ahrweiler, Mayen und Neuwied. Das Geschäftsgebiet der Bank erstreckt sich vom Rhein bei Rheinbreitbach bis nach Treis-Karden an der Mosel und von Oberstadtfeld in der Vulkaneifel bis Koblenz-Arenberg. Die Regionalbank gehört den rund 142.000 Bankeigentümerinnen und Bankeigentümern. Sie machen die Bank zu einer der mitgliederstärksten Organisationen in Rheinland-Pfalz. Dadurch kommt ihr eine besondere Verantwortung für die Wirtschaftsregion zu: Anspruch der Bank ist es, unter dem Motto „Wir sind Heimat“, die regionale Wirtschaft im Sinne ihrer Mitglieder kontinuierlich zu stärken. Bei einer Bilanzsumme von 6,9 Milliarden Euro verwaltet die Genossenschaft ein Kundenwertvolumen von rund 14,8 Milliarden Euro. Das Finanzinstitut beschäftigt 968 Mitarbeitende, davon 89 Auszubildende. (Stand: August 2025)

Mehr unter: www.vr-rheinahreifel.de