Ab sofort übernimmt das Team der Tourist Information in Boppard die Verantwortung für die Organisation und Koordination der Wochenmärkte sowie des Zwiebelmarktes. Die Zuständigkeit für diese beliebten Veranstaltungen wurde intern neu geregelt, um eine noch bessere Betreuung der Marktteilnehmer und -besucher zu gewährleisten.

Wochenmarkt: Die Wochenmärkte, die jeden Freitag (ausgenommen Feiertage) auf dem Marktplatz in Boppard (8 bis 13 Uhr) und auf dem Heideplatz in Buchholz (15 bis 18 Uhr) stattfinden, werden künftig von der Tourist Information betreut. Alle Anfragen zu Standplätzen, Marktzeiten und organisatorischen Details können ab sofort an das Team der Tourist Information gerichtet werden.

Zwiebelmarkt: Der Zwiebelmarkt, der jährlich in der zweiten Septemberwoche am Mittwoch und Donnerstag in Boppard stattfindet, wird ebenfalls von der Tourist Information verantwortet. Anfragen zu den Veranstaltungsterminen, Standbuchungen und weiteren Details können direkt an das Team der Tourist Information gestellt werden.

„Durch die neue Zuständigkeit möchten wir die Organisation der Veranstaltungen noch effizienter gestalten und den direkten Kontakt zu den Veranstaltern und Besuchern erleichtern. Wir freuen uns darauf, die beiden Veranstaltungen weiter zu verbessern und den Ablauf für alle Beteiligten zu optimieren“, sagt Michael Defrancesco, Leiter der Tourist Information der Stadt Boppard.

Kontakt: Die Tourist Information ist telefonisch unter 06742/3888 oder per E-Mail an tourist@boppard.de erreichbar. Weitere Informationen sind auf der Internetseite der Tourist Information unter www.boppard-tourismus.de zu finden.