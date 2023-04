Die Kinder der Lahnsteiner Kita Rambazamba haben ihre gewohnten Räume gegen die Natur getauscht – und das aus gutem Grund: Die traditionellen Naturerlebniswochen stehen zum sechsten Mal auf dem Programm und dazu dürfen sie auch in diesem Jahr wieder das große Gelände des Technischen Hilfswerks in Friedrichsegen nutzen.

Hier gab es drei Wochen lang eine Menge zu erkunden und erforschen – jeder Winkel im THW wurde von den 30 Kita-Kindern ausgekundschaftet und die große Wiese lud zum Spielen und Toben ein. Im kleinen angrenzenden Waldstück – „Hänsel und Gretel-Wald“ getauft – fanden die sie außerdem viele lose Äste und Stöcke zum Schnitzen und Bauen. So auch für das große Nest, das der Osterhase zum Osterfest vor Karfreitag mit bunten Eiern füllte.

Kaum ein Umfeld bietet Kindern so viele Erfahrungsmöglichkeiten wie der Wald. Insbesondere für die, die in der Stadt aufwachsen, ist es eine schöne Erfahrung sich mit der Natur zu verbinden und sie mit allen Sinnen zu erleben. Die Natur ist ein Lernort und die gesamte kindliche Entwicklung kann durch Erfahrungen, die sie dort sammeln, gefördert werden. „Die Naturwochen liefern eine schöne Abwechslung zum Kita-Alltag. Die Kinder sind sichtlich fröhlich und ausgeglichen, beschäftigen sich draußen gerne selbständig und sind am Abend glücklich und ausgepowert“, berichtet Stephanie Ems, Leiterin der Kita Rambazamba, die den Umzug in die Natur regelmäßig organisiert. „Grundsätzlich ist jeder Aufenthalt im Grünen wertvoll und sorgt für ein besonderes Erlebnis.“

Einige Ausflugstage führten wieder in das bekannte Waldstück am Süßgrund. Die Berge und Hänge wurden als Kletter- und Rutschberge genutzt und Schaukeln aus Seilen und dicken Ästen gebaut. Auch in diesem Jahr durften sich die Kinder über den Besuch des Natur-Erlebnispädagogen und Waldprofis Willi Bausch-Weis freuen, der ihnen im nahegelegenen Waldstück verschiedene Tier- und Pflanzenarten zeigte und einiges Interessantes über den Wald erzählte.

„Durch das Erleben und Spielen in der Natur können die Kinder ihr Selbstbewusstsein festigen und sich richtig austoben. Sie hüpfen, laufen, klettern und balancieren – können den Wald mit allen Sinnen erforschen. Die Naturerlebniswochen sind daher ein Programmpunkt unserer Kita, den wir hier alle sehr schätzen“, resümiert Stephanie Ems.

Bildunterzeilen

Bild 1: Passend zur Osterzeit bieten die Erzieher viele schöne Angebote zur Vorbereitung auf das Osterfest: Hier verzierten die Kinder Plätzchen in Hasen-, Huhn- und Schäfchenform mit bunten Streuseln.