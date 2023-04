Landrat Achim Hallerbach und Kreis-Wirtschaftsförderer Harald Schmillen besuchen hoch spezialisiertes Bauteile – Reinigungsunternehmen in Bad Hönningen

Kreis Neuwied/Bad Hönningen. Lohnreinigung – klingt nach Wäscherei. Man gibt Kleid oder Anzug ab und holt seine Sachen ein paar Tage später wieder schön sauber ab. In Bad Hönningen jedoch lassen nicht Menschen wie du und ich reinigen, nicht einmal die „High Society“. In Bad Hönningen werden pro Jahr 10 bis 12 Millionen Bauteile für die Industrie, Automotive, Medizin, Militär, Chiphersteller und optische Industrie gereinigt. Lohnreinigung – so, wie es „Colotec“ macht, ist absolute Hochtechnologie. „Mit unserem Dienstleistungsangebot zählen wir zu den High-End Zulieferern für viele industrielle Anwendungen“, berichtet Firmenchef Oliver Nixdorf nicht ohne Stolz.

Landrat Achim Hallerbach und Kreis-Wirtschaftsförderer Harald Schmillen waren kürzlich bei ihm zu Gast und ließen sich dieses besondere, in weiten Teilen ganz andere Unternehmen zeigen. „Als Landrat komme ich viel herum. Aber manchmal bin auch ich noch erstaunt, was unsere Firmen im Kreis Neuwied alles können“, zeigte sich Hallerbach dabei erstaunt wie erfreut.

2006/7 zunächst im Technologiezentrum (TZO) des Kreises Neuwied in Rheinbreitbach gegründet, hat sich „Colotec – Chemie und Technik“ äußerst erfreulich entwickelt – was vor allem am Spezialwissen seines Inhabers und Geschäftsführers liegt. Oliver Nixdorf wendet in seinem Betrieb Verfahren mit speziellen Reinigungsmitteln an, die er sich über viele Jahre erarbeitet hat und die weltweit sonst fast niemand beherrscht. Mittlerweile baut das Unternehmen in einer zweiten GmbH auch die nötigen Maschinen dafür selbst.

„Ich bin froh, dass sich sein Sohn ebenfalls entschieden hat, in das Unternehmen einzusteigen und so nicht nur die Nachfolge, sondern vor allem auch der Wissenstransfer gesichert ist“, zeigt sich WFG-Geschäftsführer Harald Schmillen zufrieden, dass

Colotec in Bad Hönningen auch für die Zukunft gut aufgestellt ist.

Bildunterschrift: Colotec-Chef Oliver Nixdorf (von links) stellte Kreis-Wirtschaftsförderer Harald Schmillen und Landrat Achim Hallerbachsein Unternehmen vor. Hier zeigt er Industriebauteile mit einer kleinen Platine, die in seinem Haus speziell gereinigt wird. Foto: Kreisverwaltung Neuwied / Ulf Steffenfauseweh