Im Leben gibt es verschiedene Ereignisse, die man gerne auf Fotos festhalten würde. Bei Hochzeiten, Schwangerschaften oder anderen besonderen Momenten bietet sich dafür ein professionelles Fotoshooting an, mit dem am Ende hochwertige Ergebnisse erzielt werden. Bewohner von Koblenz und der Umgebung sind hier im Vorteil, da die Stadt mit vielen Highlights für ein Fotoshooting aufwartet. Wer mehr über unsere Empfehlungen wissen möchte, sollte sich den folgenden Artikel etwas genauer ansehen.

Ein Shooting an der Mosel

Die schöne Lage von Koblenz direkt an der Mosel ist Menschen aus der gesamten Bundesrepublik ein Begriff. Was läge also näher, als ein Fotoshooting direkt am Ufer des Flusses zu machen? Die landschaftliche Schönheit ist besonders für ein Babybauch Shooting in Koblenz beliebt. Auf grünen Wiesen stolz den Babybauch zu präsentieren und den Moment in Fotos festzuhalten, während sich im Hintergrund die Mosel entlangschlängelt, birgt einen speziellen Reiz.

Zu nennen ist in diesem Zusammenhang natürlich das berühmte Deutsche Eck. Am Zusammenfluss von Mosel und Rhein ergibt sich ein unvergleichliches Panorama, das sich in jedem Fotoalbum sehen lassen kann. Damit erhalten Paare Erinnerungen an eine der schönsten Phasen des Lebens, auf die sich auch in ferner Zukunft noch gerne zurückblicken können.

Fotos im Schlosspark oder der Altstadt

Wer lieber etwas näher am Zentrum der Stadt bleiben möchte, wählt gerne den Schlosspark für das Fotoshooting. Der liebevoll angelegte Park in der Nähe des Schlosses verfügt über die gewünschte Ruhe und ist somit ideal für das Vorhaben geeignet. Da sich die Location in einer günstigen Lage befindet, wird für ein JGA Fotoshooting Koblenz gerne direkt ausgewählt. Ebenfalls beliebt für Fotos zur Erinnerung sind deshalb auch die Vier Türme, welche sich in der schönen Altstadt von Koblenz befinden. Diese ist aufgrund seiner engen Gassen und der Vielzahl an historischen Gebäuden ohnehin eine Überlegung wert.

Atemberaubende Hochzeitserinnerungen festhalten

Auch bei Hochzeiten sind Orte im Grünen sehr beliebt für Fotoshootings. Schließlich kann ein Hochzeitsfotograf vor blühenden Landschaften seiner Kreativität besonders gut freien Lauf lassen und das glückliche Hochzeitspaar mit tollen Bildern beglücken. In Koblenz muss dafür zwingend die Festung Ehrenbreitstein genannt werden. Die Festungsanlage an den Hängen der Mosel verfügt über eine beeindruckende Architektur, die ein Fotograf in mehrerer Hinsicht für gelungene Bilder nutzen kann. So lassen sich sowohl die Anlagen als auch der Blick auf die Mosel entsprechend in Szene setzen.

Der große Vorteil von Koblenz liegt in seiner landschaftlichen wie architektonischen Vielfalt. Die Festung Ehrenbreitstein ist schließlich nicht die einzige historische Anlage, die für Fotoshootings beliebt ist. Nicht minder nachgefragt sind Fotos auf Schloss Stolzenfels. Auch hier wartet eine interessante Kombination aus weitläufiger Landschaft mit Blicken über den Rhein und einem Schloss mit viel Tradition.

Fazit: Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt

Wie im Artikel klar wurde, gibt es in Koblenz und Umgebung viele Möglichkeiten für ein Fotoshooting. Angesichts der großen Auswahl fällt es schon beinahe schwer, sich für einen Ort zu entscheiden. Letztlich hängt es deshalb von den persönlichen Vorlieben und dem jeweiligen Anlass ab, um am Ende den perfekten Ort für schöne Erinnerungsfotos zu finden.