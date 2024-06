Info-Veranstaltung am Sa., 29.06.2024 um 14 Uhr in der Universität Koblenz, Raum ist ausgeschildert

„Die VWA ermöglicht mir mit dem dualen Studium eine fachliche aber auch persönliche Weiterbildung neben meiner Ausbildung. Mit der VWA gelingt es mir, Zusammenhänge in der Praxis besser zu verstehen und Gelerntes direkt im Betrieb umzusetzen.“

Das Zitat von Laura Rehder, einer Auszubildenden der Sparkasse und gleichzeitig Studierende an der VWA Koblenz, spiegelt die zahlreichen Vorteile des dualen Studiums wider. Die VWA Koblenz bietet Berufstätigen und Auszubildenden die Möglichkeit, sich parallel weiterzubilden, ohne den Job aufgeben zu müssen und gleichzeitig das Gelernte direkt in der Praxis anzuwenden.

Interessierte sind herzlich eingeladen, am Samstag, den 29. Juni 2024, um 14 Uhr an der Info-Veranstaltung auf dem Campus der Universität Koblenz teilzunehmen. Herr Professor Dr. Kußmaul, Studienleiter der VWA Koblenz, wird den Ablauf und die Inhalte des dualen Studiums detailliert erläutern. Die Veranstaltung richtet sich besonders an berufstätige Personen mit abgeschlossener Berufsausbildung, aber auch an Berufsstarter mit Fachabitur.

Die Studiengänge der VWA Koblenz umfassen Abschlüsse als Betriebswirt, Informatik-Betriebswirt und Verwaltungs-Betriebswirt/in (VWA). Diese können in Zusammenarbeit mit regionalen Hochschulen bis zum Bachelor und Master erweitert werden. Auch Mütter und Väter in Elternzeit profitieren von der gezielten Weiterbildung, um den Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt zu erleichtern.

Seit 1953 unterstützt die VWA Koblenz als gemeinnütziger Verein die Fach- und Führungskräfte in der Region Mittelrhein. Mit über 7.000 Alumni hat sich die VWA als Bildungspartner vor Ort etabliert.

Die Studierenden der VWA lernen von hochqualifizierten Professoren und Dozenten renommierter Universitäten und Hochschulen. Diese Experten sind bekannt für ihre wegweisenden Veröffentlichungen, die maßgeblich zur Forschung und Lehre in ihren Fachgebieten beitragen. Darüber hinaus bringen ihre vielfältigen beruflichen Hintergründe, wie zum Beispiel als Direktor und Richter eines Amtsgerichtes, eine Fülle an Erfahrung und Qualifikationen mit sich, die eine inspirierende Lernatmosphäre schafft.

Die Förderung durch das Programm QualiScheck des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung ermöglicht es bereits beschäftigten Personen, ihre Weiterbildungskosten mit bis zu 1.500 Euro jährlich bezuschussen zu lassen. Diese Unterstützung steht auch für alle weiteren Studiengänge und Seminare der VWA zur Verfügung.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.vwa-koblenz.de , per E-Mail an info@vwa-koblenz.de oder telefonisch unter 02 61 / 1 33 76-0.

Foto im Anhang: Rechte VWA Koblenz

Rehder Laura im Gespräch mit Kommilitone Lukas Spitzlei