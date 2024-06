Am Donnerstag, 4. Juli wird in der Stadtbibliothek Koblenz um 17 Uhr eine neue Anthologie mit grotesken und komischen Geschichten, klug konstruierten Beschreibungen vorgestellt. Neben historischen Erzählungen und lyrischen Impressionen geben die Geschichten einen lebendig und abwechslungsreich erzählten Einblick in das literarische Schaffen der Autoren in Rheinland-Pfalz.

Herausgeber des Buches ist der Verband deutscher Schriftsteller Rheinland-Pfalz.

Der Eintritt ist kostenfrei.