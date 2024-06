www.ticket-regional.de/events_info.php?eventID=215290 . Die Sayner Hütte ist auch im Juli wieder Bühne für großartige Konzerterlebnisse. Los geht es am 4. Juli um 20 Uhr in der Gießhalle, wo das Mittelrhein Musik Festival zu Gast ist. Der Sänger und Gitarrist Torsten Goods wird hier sein Programm „Soul Searching“ aufführen, wobei er von Jan Miserre an Keyboards und Klavier, Schlagzeuger Felix Lehrmann und Thomas Stieger am Bass begleitet wird. Die Songs sind „Feel-good-Music“ pur und von Jazz, Blues und Soul sowie den Westküstenklängen aus dem Kalifornien der 1970er-Jahre beeinflusst. Goods, der auch schon der „deutsche George Benson“ genannt wurde, thematisiert in „Soul Searching“ unter anderem seine eigene Autoimmunstörung. Songs wie „Naked Funk“ oder der Ballade „I Had To Learn Not To Care“ klingen aber immer optimistisch und fast schon beschwingt. Karten gibt es im Internet unter

Genauso locker geht es nur einen Tag später zu, wenn am 5. Juli um 18 Uhr in der Krupp’schen Halle die Gruppe „Vollgas Connected“ ihr Konzert gibt. Die „Botschafter der Inklusion“ sind auf ihrer Sommertour und machen in Bendorf halt. Entstanden ist die Band durch das bundesweit einzigartige Projekt „Berufung Musiker*in“ der Musikschule Fürth und der dortigen Lebenshilfe, in dessen Rahmen Menschen mit Behinderung eine Ausbildung zum Musiker erhalten. Die aus der ersten Staffel hervorgegangene Combo „Vollgas Connected“ hat sich seit ihrer Gründung 2009 unter der Leitung von Uschi Dittus zu einer bundesweit gefragten Band gemausert. Das Konzert findet in Kooperation mit der Landesmusikakademie Rheinland-Pfalz statt, der Eintritt ist frei.