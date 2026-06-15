Ab Montag, dem 15.06.2026, werden weitere Vorbereitungen für den Kanalneubau in der Goldgrube getroffen. Neben der Diesterwegstraße wird die Stadtentwässerung auch in der Devora- und in der Fröbelstraße die Abwasserkanäle erneuern.

In der Devora- und der Fröbelstraße muss nun der Untergrund auf Kampfmittel aus dem Zweiten Weltkrieg als vorbereitende Arbeiten untersucht werden.

Diese Untersuchungen werden abschnittsweise durchgeführt und beginnen in der Devorastraße. Bitte beachten Sie die Anweisungen und Beschilderungen, die in den nächsten Tagen aufgestellt werden.

Die Stadtentwässerung Koblenz bittet die Anwohner um Verständnis für die Behinderungen, die durch diese nötigen Arbeiten entstehen.

Bild: Stadt Koblenz/ Frank Freiberg

Bildunterschrift: Ab Montag, dem 15.06.2026, werden weitere Vorbereitungen für den Kanalneubau in der Goldgrube getroffen.