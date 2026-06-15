Das Bibliotheksteam und Henriette Vogt heißen am Donnerstag, 18. Juni, alle Kinder im Alter von vier bis sieben Jahren zur Vorlesestunde in der StadtBibliothek Koblenz im Forum Confluentes willkommen. Vorgelesen wird die Geschichte „Robin – Ein kleiner Seehund räumt auf“ von Andrea Reitmeyer.

Der kleine Seehund Robin lebt mit seiner Familie auf einer Sandbank im Meer. Eines Tages taucht dort unerwartet ein Kegelrobbenmädchen auf und bittet um Hilfe. Gemeinsam machen sie sich auf den Weg. Auf ihrer Reise durch das Meer stellt Robin fest, wie viel Müll darin herumschwimmt. Entschlossen, das zu ändern, fasst Robin einen Plan.

Vorgelesen wird ab 16 Uhr, anschließend wird gemeinsam gebastelt. Die Dauer der Veranstaltung beträgt etwa eine Dreiviertelstunde. Treffpunkt ist das 4. OG der StadtBibliothek am Zentralplatz.