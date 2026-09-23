Landkreis und Stadt Neuwied laden Karnevalsvereine zu einem Informations- und Gesprächs-Abend ins Big House ein

Kreis Neuwied. Karneval ist gelebtes Brauchtum, schafft Gemeinschaft und bietet insbesondere Kindern und Jugendlichen besondere Erlebnisse. Gleichzeitig tragen Vereine und Veranstalter eine besondere Verantwortung für den Schutz und das Wohl junger Menschen. Welche rechtlichen Vorgaben dabei zu beachten sind und wie Kinderrechte und wirksame Schutzkonzepte im Vereins- und Veranstaltungsalltag umgesetzt werden können, steht im Mittelpunkt einer gemeinsamen Informationsveranstaltung des Kreisjugendamtes und der Kinder- und Jugendförderung der Stadt Neuwied.

Unter dem Titel „Jugendschutz und Kinderrechte im Karneval“ sind die Verantwortlichen der Karnevalsvereine aus Kreis und Stadt Neuwied sowie Trainerinnen und Trainer der Kinder- und Jugendtanzgruppen dementsprechend am Mittwoch, 14. Oktober 2026, von 18 bis 20 Uhr ins Big House, Museumstraße 4, 56564 Neuwied, eingeladen.

Immer wieder erreichen das Kreisjugendamt und die Kinder- und Jugendförderung der Stadt Neuwied Fragen zu den rechtlichen Rahmenbedingungen des Kinder- und Jugendschutzes sowie zu deren praktischer Umsetzung bei Vereinsaktivitäten und Karnevalsveranstaltungen. Die Veranstaltung greift diesen Informations- und Austauschbedarf auf und möchte den Verantwortlichen konkrete Orientierung für ihre tägliche Arbeit geben.

Gemeinsam werden das Kreisjugendamt sowie die Fachkräfte der Kinder- und Jugendförderung und das Ordnungsamt der Stadt Neuwied die wesentlichen Grundlagen des Jugendschutzes erläutern und aktuelle Entwicklungen vorstellen. Darüber hinaus geht es um die Bedeutung von Kinderrechten und Schutzkonzepten als wichtige Instrumente der Prävention und des Schutzes von Kindern und Jugendlichen in Vereinen und bei Veranstaltungen.

„Kinderrechte gelten auch im Karneval. Wir wollen die Vereine dabei unterstützen, sichere Rahmenbedingungen zu schaffen und Kindern und Jugendlichen eine geschützte Teilhabe zu ermöglichen“, erläutert Landrat Achim Hallerbach.

Ein weiterer Schwerpunkt ist das Präventionsprojekt „Kinderrechte im Karneval“ der Stadt Hennef, das in Zusammenarbeit mit dem Komitee Hennefer Karneval entwickelt wurde. Bianca Hoßbach und Gabriel Stöcker von der Kinder- und Jugendförderung der Stadt Hennef stellen das Projekt vor und geben Einblicke in die praktische Umsetzung.

„Karneval steht für Gemeinschaft und Lebensfreude. Gleichzeitig müssen Kinder und Jugendliche diese besondere Zeit sicher und geschützt erleben können. Wir möchten die Vereine dabei unterstützen, dieser Verantwortung gerecht zu werden“, so Bürgermeister Peter Jung.

Neben den fachlichen Informationen steht deshalb auch der gemeinsame Austausch im Mittelpunkt. Die Teilnehmenden haben Gelegenheit, konkrete Fragen aus ihrem Vereins- und Veranstaltungsalltag einzubringen, Erfahrungen auszutauschen und individuelle Anliegen zu besprechen. Ziel ist es, die Verantwortlichen in ihrer Arbeit zu unterstützen und ihnen mehr Handlungssicherheit bei der Planung und Durchführung von Karnevalsveranstaltungen zu geben.

Um die Veranstaltung besser planen zu können, wird um Anmeldung bis zum 5. Oktober 2026 unter den nachfolgenden Kontaktdaten gebeten.

Für den Landkreis Neuwied: Sina Muscheid, Kreisjugendpflege Neuwied, E-Mail: jugendarbeit@kreis-neuwied.de, Telefon: 02631/803-234.

Für die Stadt Neuwied: Kinder- und Jugendförderung der Stadt Neuwied: Tanja Buchmann, E-Mail: kijub@neuwied.de, Telefon: 02631/802172.