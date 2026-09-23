Staatsorchester Rheinische Philharmonie spielt Neujahrskonzert

Gänsehaut ist beinah garantiert, wenn am 1. Januar im Goldenen Saal des Wiener Musikvereins das Neujahrskonzert das noch junge Jahr musikalisch einläutet. Seien es die großen Walzer der Brüder Johann und Josef Strauß oder die virtuosen Schnellpolkas ihres Bruders Eduard – stets wird das Publikum mit viel Schwung in das neue Jahr begleitet. Diesen musikalischen Geist bringt das Staatsorchester Rheinische Philharmonie am Montag, 11. Januar 2027, um 20 Uhr in die Stadthalle Deichherz nach Neuwied.

Und spätestens, wenn in Wien der Donauwalzer als Zugabe erklingt, stehen alle Zeichen auf einem dynamischen Start ins noch junge Jahr. Nicht weniger beschwingt wird 2027 in der Deichstadt begrüßt: Beim Neuwieder Neujahrskonzert unter dem Titel „Wiener Leben“ widmet sich die Rheinische Philharmonie ausgiebig den Werken und Preziosen der Strauß-Dynastie. Daneben dürfen sich die Gäste auf den einen oder anderen „Hit“ von Robert Stolz, Carl Michael Ziehrer und Josef Gung’l freuen. Gesungen werden die Lieder von Bariton Patrick Rohbeck, der zugleich die Moderation des Abends übernimmt. Die musikalische Leitung liegt in den Händen von Karsten Huschke.

Karten sind bei der Tourist-Information Neuwied, Marktstraße 59, Telefon 02631 802-5555, sowie über online über www.ticket-regional, sowie in allen angeschlossenen Vorverkaufsstellen erhältlich.